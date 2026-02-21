Reorganiza labores CTE Renté para sostener generación en contingencia

Santiago de Cuba, 21 feb (ACN) En medio de la contingencia energética que enfrenta el país, la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo Grajales, Renté, reajustó sus turnos laborales y ejecuta un programa intensivo de mantenimiento y reparación, con el propósito de sostener la generación térmica y contribuir a la estabilidad del sistema electroenergético nacional.

El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director general de la instalación, informó que la planta opera con el bloque número tres, que actualmente aporta 41 megawatts.

Precisó que avanzan las labores de reparación en las bombas de circulación del bloque cinco, cuya incorporación está prevista para el fin de semana; en paralelo, el bloque seis recibe una intervención de mayor envergadura en turbinas, calderas y sistemas auxiliares, con proyección de sincronización para el próximo mes.

Aguilar Hernández reconoció que la entrega actual se encuentra por debajo de la capacidad instalada, debido al proceso de sostenimiento y reanimación gradual de las unidades.

Subrayó, no obstante, que existe una estrategia de trabajo definida para recuperar progresivamente la disponibilidad y confiabilidad de los bloques.

En el Taller de Maquinado, área clave en la recuperación de equipos, se fabrican componentes ante la falta de repuestos; brigadas reducidas laboran de forma ininterrumpida para sustituir piezas de alta complejidad técnica, como ejes destinados a las bombas de circulación del bloque cinco, precisó.

Eduardo Morales García, jefe del Taller, destacó la disposición de técnicos y operarios, quienes asumen jornadas extendidas para eliminar averías en esa unidad; la prioridad es garantizar soluciones con los recursos disponibles, afirmó.

En el área de circulación se ejecutan acciones correctivas en la bomba correspondiente al bloque cinco, mientras especialistas de electromecánica avanzan en la máquina seis, declarada en mantenimiento parcial ampliado; los trabajos demandan alta precisión, debido a las tolerancias mínimas y al peso de los componentes, expresó.

Como parte de las medidas adoptadas, se integraron recorridos únicos de transporte y se reorganizaron servicios logísticos para asegurar la presencia del personal imprescindible en operaciones, mantenimiento y protección.

La especialista en mantenimiento industrial Maira Macala Irsula explicó que el esquema de aseguramiento durante 24 horas se mantiene desde hace más de 20 días, en correspondencia con la situación del combustible, en tanto directivos y trabajadores ratificaron el compromiso de sostener la vitalidad de la planta.

La CTE Antonio Maceo Grajales, una de las principales generadoras del oriente cubano, mantiene su programa de recuperación en condiciones operativas complejas, enfocada en incrementar gradualmente su aporte al sistema eléctrico nacional.