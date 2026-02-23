Rememoró Cuba aniversario 108 del Ejército Rojo

La Habana, 23 feb (ACN) El acto político y ceremonia militar por el aniversario 108 de la fundación del Ejército Rojo, Día de los Defensores de la Patria, se efectuó este lunes en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, en esta capital, informó el Noticiero Estelar de la Televisión cubana.

Presidieron la conmemoración el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de División Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; el embajador de la Federación de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli; la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, y el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Héroe de la República de Cuba Fernando González Llort.

En la ceremonia se colocaron ofrendas florales en el Memorial al Soldado Internacionalista Soviético, ubicado en las afueras de La Habana, como tributo a los defensores de la Patria.

Asistieron además el embajador de Bielorrusia en Cuba, Víktor Barchuk, representantes del Ministerio del Interior y agregados militares acreditados en el país.

El coronel Aleksandr Mikhailov, agregado de defensa de la Embajada de Rusia en Cuba, expresó que en esta fecha se honra la memoria de quienes dieron sus vidas por la libertad y la justicia, defendiendo el derecho a la existencia pacífica y apoyando a las naciones en su lucha por la independencia y la soberanía.

Mikhailov subrayó que el pueblo cubano preserva con respeto la memoria de los soldados soviéticos, lo cual constituye un referente moral para las nuevas generaciones.

En un discurso de respuesta, el General de Brigada Manuel Rodríguez Peñaranda, jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, destacó el carácter amistoso de las relaciones bilaterales y el papel de Rusia en el fortalecimiento de la capacidad defensiva de Cuba.

El homenaje al Ejército Rojo en su aniversario 108 se expresa en la frase universal de gratitud que el pueblo cubano mantiene viva en su memoria: “tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal”.

Expresión que sintetiza el respeto y la gratitud hacia quienes entregaron sus vidas en defensa de la libertad y la soberanía frente al nazi-fascismo.