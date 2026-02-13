Reiteran organizaciones sindicales del mundo solidaridad con Cuba

La Habana, 13 feb (ACN) Más de una treintena de organizaciones gremiales y sindicales de más de un decena de países reafirmaron hoy su respaldo a la mayor de las Antillas en encuentro de solidaridad realizado desde la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en esta capital.

Mediante videoconferencia los representantes de los colectivos extendieron desde naciones como México, Canadá, España, Argentina y Estados Unidos el apoyo al pueblo cubano ante el recrudecimiento y persecución energética de la administración Trump con la firma de una orden ejecutiva en la que se declara una supuesta emergencia nacional y se autoriza la imposición de aranceles comerciales a las exportaciones de petróleo de terceros países a Cuba.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, evidenció el absurdo de estos argumentos esgrimidos por el gobierno estadounidense en su intención de provocar la asfixia económica y el sufrimiento de miles de trabajadores y sus familias.

De esta manera, Colina Rodríguez insistió que en Cuba no hay un Estado fallido, como afirma el mensaje que intentan posicionar los enemigos de la Revolución para legitimar la injerencia externa, sino una política de máxima presión que obstaculiza el acceso a recursos básicos, aunque se siguen tomando decisiones para no paralizar las actividades y servicios esenciales y defender así en las adversas condiciones actuales el principal derecho humano: a la vida.

Agradeció asimismo el acompañamiento y trayectoría compartida con muchas de las organizaciones presentes en el encuentro, con su muestra más reciente en el apoyo brindado tras el impacto del huracán Melissa en las provincias orientales.

Por esta línea se refirió a los riesgos que representa la incidencia cada vez más frecuentes de eventos extremos como consecuencia del cambio climático y las dificultades que supone el cerco norteamericano a la hora de restablecer los cuantiosos daños materiales de estos, y el peso de esta situación sobre el bienestar de las familias, lo cual suponen prejuicios humanos incalculables e injustificables.

Frente a la amenaza, precisó, se han levantado las voces amigas desde múltiples latitudes, lo que demuestra que es posible apelar a lo mejor del ser humano ante la barbarie.

El pueblo heroico de Cuba desea la paz pero sabrá luchar y no se someterá a la derrota ni a las presiones que atentan contra la soberanía ganada, concluyó.

Estuvieron presentes además en la sala otros miembros de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC y los secretarios generales de los 15 sindicatos nacionales.

Los amigos del orbe coincidieron en la necesidad de preparar y distribuir cápsulas audiovisuales con mensajes de apoyo para la población y así patentar la solidaridad que trasciende fronteras y como encuentra ecos alrededor del planeta el justo reclamo de los cubanos.