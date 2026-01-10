Reitera la Uneac en Guantánamo firme posición antiimperialista

Guantánamo, 10 ene (ACN) La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Guantánamo, reiteró este viernes su firme posición antiimperialista y condena a la agresión militar ilegal de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

Como continuidad de la declaración emitida días atrás por la Uneac en el país, la doctora en ciencias Migdalia Tamayo Téllez, vicepresidenta primera del Comité Comité Provincial de la organización en el más oriental territorio cubano, ratificó la postura en defensa de la paz, la soberanía y la dignidad de los pueblos de América.

Hace seis días la humanidad y en particular la región latinoamericana y caribeña, asiste al regreso sin límites de la barbarie, al rostro visible de la prepotencia, el odio y la sin razón, con lo cual se convirtió el inicio del año 2026 en una imagen no deseada para quienes amamos la paz y soñamos con un mundo mejor, expresó Tamayo Téllez.

La intelectual ratificó en sus palabras la enérgica condena a la agresión militar ilegal de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y al secuestro de su presidente, suceso violatorio de lo más avanzado del pensamiento universal.

Significó que el hecho es además, una muestra de la verdadera cara de la guerra cultural que está en casi todos sus matices, despojo de símbolos, mentiras repetidas, y uso de las redes digitales, que junto al dominio tecnológico y militar, pretende desdibujar valores arraigados durante largos periodos de lucha por la emancipación, la independencia y la dignidad de nuestra América.

La vicepresidenta primera de la Uneac en Guantánamo refirió que estamos en presencia de un total desatino imperial, al que solo la cultura alcanzada por la humanidad pondrá límites; la barbarie y sus bárbaros ejecutores, acto del que se jactan, no pretenden otra cosa que apoderarse de los recursos naturales mediante el uso del terrorismo de Estado, otro de los múltiples instrumentos destinados a mantener el dominio en la región, subrayó.

Indicó que enfrentarlo nos exige perfilar las armas culturales para la descolonización, el desafío mayor en la hora actual de América Latina y el Caribe está en entender sus códigos y hacerlos comprensibles a todo el pueblo, y reforzar los nuestros, en busca de un ciudadano crítico que pueda distinguir, concientizar y actuar, para alcanzar lo que cada pueblo aspira con autonomía y autodeterminación.

Esta no es una batalla menor, pero es a futuro la coraza que necesitamos para derribar los más sofisticados armamentos actuales y preservar la existencia humana, expuso.

Enfatizó que ninguna fecha mejor para el rechazo a esta grosera expresión de hegemonismo, justo en el año del centenario de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, cuyo ideario y estirpe nos llaman a mantenernos alertas y a estar en primera fila ante la ofensa.

Esta tierra entre ríos, valles y montañas, atesora en su memoria histórica el desembarco de los principales líderes, entre ellos José Martí, para continuar la lucha por la independencia, cuyo grito se había dado desde el 24 febrero, Antecedentes notables para seguir anhelando la paz para el hermano pueblo venezolano, Cuba y el mundo y suficientes para advertir, desde esta trinchera antiimperialista, que lucharemos por ella, aunque nos cueste la vida, concluyó.