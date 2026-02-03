Refrendará nuevo coloquio vigencia del pensamiento de Fidel

La Habana, 3 feb (ACN) El I Coloquio Internacional “Fidel, legado y futuro”, convocado recientemente y previsto a celebrarse del 10 al 13 de agosto próximos, profundizará en las ideas del Comandante en Jefe en los complejos tiempos actuales, en ocasión del centenario de su natalicio.

Sissi Abay Díaz, subdirectora del Centro Fidel Castro Ruz auspiciador del evento previsto a realizarse en el Palacio de Convenciones de La Habana, señaló en conferencia de prensa que la cita se convertirá en una oportunidad para reafirmar la influencia del líder de la Revolución cubana en la lucha contra el imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y su apuesta por la paz.

Comunicó que se desarrollarán 10 temas ligados a la obra revolucionaria, internacionalista, humanista y esencia cultural de Fidel como personalidad histórica y eje formador de las nuevas generaciones.

Detalló que como parte del programa diseñado para el espacio se realizarán conferencias magistrales, mesas redondas, paneles, presentaciones de libros y documentales.

Explicó también que sesionará un simposio dedicado al proceso revolucionario cubano y diferentes foros destinados a la juventud, el papel de las mujeres, los movimientos sociales y las redes de artistas e intelectuales.

La especialista manifestó que la convocatoria ha sido bien acogida por estudiosos provenientes de Estados Unidos, España y América Latina y subrayó que se espera la participación de académicos, investigadores, políticos y comunicadores para potenciar el debate crítico.

Informó además que se han recibido en un corto tiempo varias propuestas de ponencias de todo el mundo y resaltó que la fecha límite para estas se extenderá hasta finales de mayo.

El encuentro que cuenta con la colaboración de otras instituciones y se sumará a las actividades conmemorativas que realiza el país por el centenario del líder histórico de la Revolución cubana.