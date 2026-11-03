Recuperan red escolar de Holguín a un año del huracán Melissa

Holguín, 3 nov (ACN) Alrededor de 400 instituciones educativas de la provincia de Holguín se recuperan de los daños ocasionados por el huracán Melissa, a un año del paso del fenómeno meteorológico por el oriente cubano.

Reynaldo Pupo Caballero, jefe de grupo de inversiones de la Dirección General de Educación en el territorio, informó a la ACN que durante el paso del fenómeno resultaron afectados más de 500 planteles, principalmente en los municipios de Holguín, Sagua de Tánamo, Urbano Noris, Banes y Mayarí.

En la actualidad, resaltó el directivo, la restauración incluye infraestructuras dañadas por filtraciones, desprendimientos de cubiertas y derrumbes parciales o totales de techos.

El funcionario señaló que la recuperación avanza con el respaldo de organismos solidarios como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ha aportado más de mil 800 tejas de zinc y rollos de manta impermeabilizadora, recursos que benefician a más de 70 locales.

Entre las obras concluidas figuran el sellado de la cubierta del círculo infantil Sueño de Camilo, en Cacocum; la reparación de la primaria René Guzmán, en Calixto García, y de la escuela especial José de la Luz y Caballero, en Rafael Freyre.

Hasta el momento, añadió el directivo, solo Rafael Freyre, Cacocum y Frank País han concluido la rehabilitación de todos sus centros, donde el curso escolar 2026-2027 se desarrolla con normalidad.

Las acciones continúan en las instituciones con daños de mayor complejidad, según los recursos disponibles, aunque algunas permanecen inhabilitadas, por lo que se reorganiza el proceso docente en locales con mejores condiciones, ubicados dentro o cerca de las comunidades, explicó el funcionario.

Sagua de Tánamo presenta el panorama de mayor gravedad del sector educacional tras el huracán Melissa, con 10 derrumbes totales de techos en escuelas enclavadas en zonas de difícil acceso, mientras en Cacocum se registra otro colapso de cubierta.