Reconoce el MES compromiso estudiantil en modo semipresencial

22 Febrero 2026

La Habana, 22 feb (ACN) El Ministerio de Educación Superior  de Cuba (MES) reconoció hoy, en su red social Facebook, la dedicación en la actual etapa de semipresencialidad.de la carrera de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Municipal de Guanajay, de la Provincia de Artemisa.

   En el post se reconoce la activa participación de los estudiantes en las clases, tanto presenciales como virtuales, realidad que demuestra que la combinación de modalidades rinde frutos, aseguró la Dra. C. Tamara Caridad García Laza, directora de la institución, citada por la fuente.
   A pesar de los retos, los jóvenes asumen con responsabilidad su formación, debaten, analizan y construyen conocimiento junto a sus profesores. 
   Este esfuerzo colectivo, subrayó García Laza, contribuye a la preparación de los profesionales que demanda la economía nacional.

