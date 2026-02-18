Recibió Morales Ojeda a dirigente argentino Juan Grabois

La Habana, 18 feb (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), recibió este martes en la sede de esa institución a Juan Grabois, líder y fundador de Patria Grande de Argentina, informó el PCC desde sus redes sociales.

Morales Ojeda destacó que la visita constituye un respaldo a la Revolución y un rechazo al recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, así como a la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo y a la orden ejecutiva que limita la llegada de suministros de combustible.

Sostuve cordial encuentro con Juan Grabois, líder de Patria Grande de Argentina. Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y coincidimos en importancia de continuar ampliando las relacioned de amistad y cooperación entre nuestras organizaciones políticas. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/OfOBjacC0g — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) February 17, 2026

La primera visita de Grabois a Cuba respondió a una invitación del PCC y contempló un programa de trabajo que incluyó reuniones con altos dirigentes del Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular y recorridos por instituciones de interés.

El dirigente argentino declaró a la prensa que su presencia en la Isla se enmarca en la escalada imperial contra los pueblos de América Latina, y calificó las medidas estadounidenses como acciones criminales que violan el derecho internacional y humanitario.

Grabois afirmó que el bloqueo constituye un castigo colectivo, catalogado como delito de lesa humanidad en la Convención de Ginebra, y señaló que Cuba enfrenta una situación inédita que busca provocar crisis alimentaria, la cual podrá superar con la solidaridad de otros pueblos latinoamericanos.

El parlamentario definió su visita como un acto de reafirmación de la soberanía de los pueblos y de la necesidad de la unidad latinoamericana frente a la ofensiva neocolonial.

En su mensaje a los movimientos populares de la región, instó a no dejarse intimidar y a defender la autodeterminación de los pueblos, aun cuando ello implique costos políticos.

Grabois criticó la postura del presidente argentino Javier Milei, a quien calificó como administrador colonial de Estados Unidos, y lamentó el cambio de la tradición diplomática de votar contra el bloqueo en Naciones Unidas.

Sobre la relación con el PCC, adelantó que estudiará un borrador de cooperación al regresar a su país, destacando las convergencias en torno al humanismo y la autodeterminación de los pueblos.

Recordó además el gesto del general Juan Domingo Perón en los años setenta, cuando contribuyó a romper el bloqueo, y el respeto del Papa Francisco hacia el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ejemplos de identidades diferenciadas que enriquecen los vínculos.