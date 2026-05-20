La educación en Cuba no se bloquea: reafirmaron camagüeyanos

Camagüey, 20 may (ACN) Desde la escuela primaria Rafael María de Mendive, ubicada en la Ciudad Escolar de esta urbe, los camagüeyanos en tribuna agramontina de reafirmación revolucionaria proclamaron hoy ante el mundo que la educación en Cuba no se bloquea.

A 124 años de aquel 20 de mayo de 1902, marcado en la historia por la Enmienda Platt y la injerencia extranjera, estudiantes como Ismaray Naranjo Roble, quien cursa el cuarto año en la Escuela Provincial Pedagógica Nicolás Guillén Batista, denunciaron el brutal bloqueo y manifestaron el compromiso de defender con orgullo la soberanía nacional.

Somos una generación, dijo, martiana y fidelista, dispuesta a dar la vida por la Patria ante un imperio que no se conforma con el bloqueo y otras sanciones, sino que amenaza con una invasión militar.

Pero aquí está de pie una maestra jubilada y reincorporada, afirmó, Aideé Parra Nava, quien, con 47 años de experiencia en el sector, expresó que la inspira el deber de continuar enseñando a sus alumnos que la Patria es ternura y firmeza, por lo que la soberanía no se negocia.

Cada libro y lápiz que llega a las escuelas en las condiciones actuales, aseveró, constituye una victoria sobre el cerco norteamericano de un pueblo que es rebelde y resiste por convicción.

Y es que esta generación se niega a arrodillarse, subrayó la joven maestra recién graduada Liurkis Hernández Montoya, al patentizar que la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo.

Durante décadas, añadió, hemos construido un camino sin tutelajes ni imposiciones y siempre abogaremos por la solidaridad, el respeto a la soberanía y el diálogo.

En la tribuna agramontina de reafirmación revolucionaria, encabezada por la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia de Camagüey, varios jóvenes recibieron el carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, mientras que destacados trabajadores del sector merecieron la distinción Rafael María de Mendive y la medalla de internacionalistas.