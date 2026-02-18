Reafirmó sociedad civil cubana compromiso con la patria

La Habana, 18 feb (ACN) El firme posicionamiento de la sociedad civil cubana frente a las amenazas y presiones aplicadas contra su país por la actual administración estadounidense fue patentado hoy, en esta capital, en la Asamblea General de asociados de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU).

Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la ACNU, elevó la condena de los presentes al intento de asfixia por parte de Estados Unidos con la pretensión de rendir a Cuba, el cual calificó de injustificable e inmoral, y de profundo desconocimiento de la historia y la tradición de resistencia que ha caracterizado a la nación caribeña desde sus orígenes.

Goicochea Estenoz reafirmó la postura de la sociedad civil cubana, la cual es plural, diversa pero unida en su compromiso con la patria y así se mantendrá ante la actual escalada.

En la sesión, realizada en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saíz, Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, realizó una intervención especial con la que actualizó a los socios individuales y colectivos del complejo escenario internacional, marcado por la creciente agresividad de Washington y la aparición de potencias emergentes con un modelo multipolar.

A propósito del tema se realizó un intercambio de opiniones sobre el papel de la organización y la sociedad civil revolucionaria en defensa del proyecto nacional ante las presiones en torno a la isla.

Como parte de las dinámicas del organismo se realizó la renovación de la junta directiva de la ACNU, al frente de la cual fue ratificada Goicochea Estenoz, a la vez que se entregaron reconocimientos a los miembros salientes de la junta así como a socios, colectivos de trabajo e instituciones colaboradoras con la labor de la asociación.

Se dedicó un minuto de silencio en honor a los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela durante la agresión militar perpetrada en enero último por fuerzas estadounidenses contra ese país sudamericano, y a los asociados fallecidos recientemente, entre ellos el reconocido historiador e intelectual Eduardo Torres Cuevas (1942-2025).