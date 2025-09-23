Reafirma Alta Fiscalización compromiso con la legalidad

La Habana, 23 sep (ACN) El Ministerio de Justicia de la República de Cuba (MINJUS) desarrolla en su sede un ejercicio de Alta Fiscalización, dedicado a evaluar el control sobre el cumplimiento de las leyes vigentes.

Según publica el perfil oficial del MINJUS en Facebook, la efectiva implementación de las normas legales constituye el objetivo central del cronograma legislativo cubano, una meta que exige coherencia, rigor y disciplina en su aplicación.

En ese contexto, especifica la fuente, el intercambio permitió analizar los mecanismos institucionales que garantizan la observancia de la legalidad en todos los niveles del sistema jurídico nacional.

De acuerdo al texto, durante el encuentro se reafirmó que la legalidad es un pilar esencial para la construcción de una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos, al tiempo que se destacó que hacer valer la ley es la vía legítima para proteger la dignidad de todas las personas y consolidar el Estado socialista de derecho.

El ejercicio, subraya la nota, forma parte de los esfuerzos del Parlamento cubano por fortalecer el control popular y la fiscalización de los órganos del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República y en el programa legislativo aprobado para el actual período.

Destaca la fuente que la reunión fue presidida por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y contó con la participación de un equipo de profesionales del MINJUS.