Reabren en Guantánamo escuelas en las serranías afectadas por  Melissa

Guantánamo, 25 feb (ACN) Dos escuelas primarias de las serranías del municipio de Manuel Tames, afectadas por el huracán Melissa en octubre del 2025, se reinauguraron este martes en saludo al aniversario 131 del reinicio de las luchas independentistas.

A la ceremonia asistieron Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba la provincia; Carlos Raúl Martínez Turro, vicegobernador; Raquel Laviste Villafruela, directora general de Educación en el territorio, representantes del Partido y el Gobierno en el municipio, estudiantes, docentes, familiares y vecinos de las comunidades.

Con paredes recién pintadas y techos reforzados, la Escuela Primaria Gelasio Calaña de la Hera, en la comunidad Marco Martín Rodríguez, conocida popularmente como Los Tubos, en el Consejo Popular La Tagua, abrió sus puertas a más de 50 educandos.

Kameliannis Heredia Chacón, directora del plantel, explicó que los mayores daños se produjeron en la cubierta y que durante un mes, las actividades docentes se trasladaron al Círculo Social de la localidad.

La institución educativa, de carácter multigrado, atiende desde preescolar hasta sexto grado, dispone de seis aulas, entre ellas un laboratorio de computación y una biblioteca, cuatro maestros, mobiliario y medios audiovisuales para continuar las labores docentes, señaló.

Liliannis Mejías González, alumna de sexto grado, manifestó su alegría y gratitud por la reapertura y confesó que lo que más extrañaba era recibir clases en su centro.

También la Escuela Primaria Alfredo López Pérez, asentada en la comunidad de San Juan, en el Consejo Popular Santa Catalina, exhibe una imagen renovada, sometida a una reparación, tras sufrir derrumbe total, que incluyeron la reposición de cubiertas, la carpintería y pintura, severamente dañadas por los vientos y las lluvias del meteoro.

Mariela Videaux Winter, metodóloga de la Dirección Municipal de Educación, afirmó que el plantel ofrece ahora mejores condiciones de confort a los 10 alumnos de primero a quinto grado que allí concurren y que cuenta con tres aulas.

Destacó que su recuperación constituye un logro de la Revolución, ya que las escuelas del Plan Turquino reducen las desigualdades sociales y garantizan altos estándares de calidad en todos los niveles, lo cual permite la escolarización de niños en comunidades intrincadas y de difícil acceso.

Ambos centros docentes, enclavados en zonas montañosas, figuran entre los últimos en reabrir de las 272 instituciones educativas damnificadas en la provincia por el huracán, y que disponen de condiciones óptimas para el desarrollo del curso escolar.

Ante las dificultades económicas y la compleja situación energética que enfrenta el país, agravadas por el bloqueo de Estados Unidos, se evidencia el compromiso del sistema educativo, las familias y la comunidad, para que cada niño de la ruralidad cuente con un espacio para aprender.