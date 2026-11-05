Ratificó Cuba su compromiso con la cooperación iberoamericana

La Habana, 5 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano Relaciones Exteriores, ratificó hoy en la 30.ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid, España, el compromiso de Cuba con la cooperación iberoamericana, en condiciones de igualdad, soberanía, respeto mutuo, y en línea con las prioridades nacionales de los países de Iberoamérica.

Reafirmamos nuestra voluntad de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural e histórico de la Comunidad, que refleja nuestros intereses comunes, desde la diversidad que nos caracteriza, manifestó Rodríguez Parrilla, quien reiteró la denuncia de Cuba contra la política hostil del gobierno de Estados Unidos.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias transmite a continuación el texto íntegro del discurso, publicado en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Su majestad Felipe VI, Rey de España:

Excmo. Sr. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España:

Estimado Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano:

Excelencias:

Agradezco al pueblo y gobierno españoles, por su hospitalidad y la organización de esta Cumbre.

Reitero sentidas condolencias por las víctimas del accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.

Saludamos las iniciativas promovidas por España durante los dos últimos años y los resultados de los numerosos encuentros sectoriales desarrollados.

Cuba ratifica su compromiso con la cooperación iberoamericana, en condiciones de igualdad, soberanía, respeto mutuo y en línea con las prioridades nacionales de nuestros países.

La nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana debiera contribuir al desarrollo sostenible, aprovechar mejor nuestras capacidades, mediante proyectos conjuntos, el intercambio de conocimientos y la búsqueda de soluciones compartidas. Saludamos la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, y la aprobación de la Agenda Medioambiental Iberoamericana, iniciativas que fortalecerán la cooperación entre nuestros países en el ámbito digital, la gestión de riesgos, y la protección del patrimonio ecológico frente a la crisis climática.

Reafirmamos nuestra voluntad de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural e histórico de la Comunidad, que refleja nuestros intereses comunes, desde la diversidad que nos caracteriza.

Ello solo será posible si defendemos, con determinación, la actuación independiente de la Conferencia Iberoamericana, sin injerencias, exclusiones ni presiones externas.

Enfrentamos un contexto internacional convulso, marcado por el unilateralismo, la pretensión imperialista e inviable de imponer la paz mediante la fuerza, la proliferación de conflictos, las violaciones del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y el impacto del cambio climático.

Durante los últimos 10 meses, el pueblo cubano ha sufrido el reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico estadounidense, la imposición de un cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, y la aplicación de sanciones secundarias a individuos o entidades que establezcan relaciones comerciales con Cuba.

Estados Unidos ha llevado su obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba a límites inhumanos de castigo colectivo.

En nombre del pueblo y gobierno cubanos, agradezco a los países iberoamericanos que votaron a favor de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, el pasado 28 de octubre, en contra del bloqueo impuesto a Cuba.

Frente a la arbitrariedad y el uso abusivo del poder imperialista, debemos actuar en apego a los principios fundacionales de la Comunidad.

A 30 años de la VI Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, nuestra Comunidad aún no tiene respuestas para las preguntas que hiciera entonces el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz y cito: “si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros Estados en el Siglo XXI? ¿Qué quedará de nuestra independencia? ¿Qué significado tendrá para los pueblos el objetivo de nuestras luchas? ¿Qué posibilidad real habrá de alcanzar una verdadera gobernabilidad democrática, con justicia y esperanza para todos?”

A 35 años de la I Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, reiteramos nuestra aspiración de alcanzar un futuro de paz y prosperidad para todos nuestros pueblos.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando durante la próxima Secretaría Protémpore de la República de Honduras para fortalecer la cooperación iberoamericana.

Muchas gracias.