Ratifica Matanzas cohesión y capacidad para la defensa nacional 

Matanzas, 10 ene (ACN) La provincia de Matanzas, en Día Nacional de la Defensa, cumplió una secuencia de actividades vinculadas a los componentes armado y no armado para ratificar la preparación y la capacidad de respuesta, sustentadas en el valor y la unidad.

El General de División Raúl Villar Kessell, Jefe del Ejercito Central; y Mario Sabines Lorenzo, presidente del Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, constataron el desarrollo de ejercicios territoriales de Zonas de Defensa en Jovellanos, Cárdenas y Matanzas, municipios en los que también se realizaron actos de reafirmación revolucionaria.

Resaltó el Jefe del Ejército Central la importancia de la preparación sistemática para ganar experiencia en el cómo actuar ante una determinada situación, para adoptar de forma oportuna las decisiones que conlleven a la victoria.

Las acciones realizadas se propusieron objetivos como elevar la preparación y la cohesión de trabajo de los órganos de dirección y mando, así como también de las diferentes categorías del personal participantes en la defensa.

Se propuso además en la jornada, garantizar la preparación en entidades del componente no armado en todo lo relacionado con el Sistema Único de Exploración de la República de Cuba, así como también incrementar la cohesión de trabajo durante la puntualización y realización de las acciones de la fuerza y los medios previstos en los territorios para mantener la seguridad y protección de los objetivos vitales.

A partir de las misiones correspondientes y ajustados al plan diseñado, se realizaron actividades en nueve municipios de la provincia, las acciones incluyeron clases combinadas en unidades militares, clases tácticas con ejercicios de tiro y ejercicios prácticos de las unidades de defensa antiaérea.

Se explica en https://www.minfar.gob.cu/node/103 que los días de la defensa, constituyen una de las formas principales de materialización del carácter popular de la concepción defensiva y son un complemento importante del sistema de preparación del personal, además de ser una vía que facilita la participación de la población en las tareas de la defensa.