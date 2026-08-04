Publica hoy Gaceta Oficial normativas relacionadas con los vehículos 

La Habana, 4 ago (ACN) La Gaceta Oficial Ordinaria número 65 publica hoy un conjunto de resoluciones relacionadas con la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor, remolques y semirremolques, su importación y comercialización, normativas que responden a la actualización de un trabajo que el Ministerio de Transporte (Mitrans) realiza desde hace un lustro.

Eduardo Rodríguez Dávila, titular del sector, explicó en conferencia de prensa que esas políticas no surgen ahora, sino que son el resultado del trabajo de hace cinco años, y en este cuerpo normativo, además de las acciones derivadas del monitoreo sistemático que se realiza, se incorporan nuevas decisiones como parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por la dirección del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno.

El ministro comentó que entre las novedades publicadas están la ampliación de la cantidad de comercializadoras autorizadas, la eliminación del límite de compra de seis vehículos en cinco años en dichas comercializadoras, y la posibilidad de autorizar a personas jurídicas no estatales a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos de las clases ciclomotor, motocicleta, triciclos, autos.

La nueva normativa da cuenta de que se flexibilizan las reglas para el personal que labora en misiones estatales en el exterior: ahora pueden adquirir o importar su vehículo de hasta ocho pasajeros, a través de cualquier comercializadora, además exoneran del pago del Impuesto Especial las ventas de vehículos eléctricos que vengan acompañados de sus estaciones de carga.

Comunicó Rodríguez Dávila que disminuye el impuesto especial de los ómnibus y los microbuses de 20 por ciento (%) a 12 %; si fueran ensamblados en la industria, siete %; si fueran eléctricos, cinco %, y actualiza el valor mínimo del Impuesto Especial a pagar por la importación de vehículos de segunda mano.

Otras novedades aparecen en el documento, como que se ofrecen oportunidades para la participación en la comercialización, mejoran las condiciones para quienes compran vehículos de transporte y se fortalece el fondo para el desarrollo del transporte público, que tiene como objetivo la recuperación del sector en el país.

Informó el ministro que al cierre del mes de junio último se vendieron 35 mil 494 vehículos de motor, el 65 % de combustión, el cinco % híbridos y el 30 % eléctricos, y según su clase, cerca del 70 % fueron ciclomotores, motocicletas y triciclos.

Se han realizado 13 mil 689 transmisiones de la propiedad, 12 mil 444 entre personas naturales, 304 entre personas jurídicas, y 943, entre personas naturales y jurídicas, han importado directamente por las personas como equipaje no acompañado o envío, 41 mil 963 vehículos de motor, de ellos 19 mil 443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22 mil 520 ciclomotores y motocicletas de combustión.

Anunció también que próximamente darán a conocer el calendario para la inscripción de los vehículos armados por partes, en la tercera convocatoria, para lo cual los interesados tendrán que inscribirse en la página web en cuanto esté habilitada, acudir a la revisión técnica y al registro de la chapa.

En las dos anteriores convocatorias quedaron inscriptos más de cien mil vehículos que circulan legalmente por todo el país, dijo el ministro.