Primer ministro: Seguimos trabajando por la soberanía energética

La Habana, 22 feb (ACN) Como parte del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, seguimos trabajando en pos de alcanzar nuestra soberanía energética, afirmó Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba.

A través de su cuenta oficial en la red social X y utilizando la etiqueta #CubaVencerá, el jefe de Gobierno expresó este sábado que en los últimos días son muchas las historias de familias y centros vitales beneficiados con la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Marrero Cruz precisó que a estas acciones se suma la ampliación de los beneficios fiscales para inversiones en fuentes renovables, en referencia a la reciente Resolución 41 de 2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que exime del pago de impuestos aduaneros y sobre utilidades a personas naturales y jurídicas que importen e instalen tecnologías limpias, con el objetivo de acelerar la transición energética.

Señaló que las termoeléctricas continúan recibiendo crudo nacional, como parte de las estrategias para garantizar la generación eléctrica en medio de las limitaciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la orden ejecutiva que busca impedir la llegada de combustibles al país.

Los cubanos, como siempre, nos crecemos ante las dificultades y seguiremos encontrando soluciones para salir adelante, enfatizó Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.