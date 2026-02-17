Prevención y capacitación, prioridades contra incendios forestales

Sancti Spíritus, 17 feb (ACN) Potenciar las acciones de prevención y capacitación en cada escenario donde las condiciones sean propicias para la ocurrencia de incendios forestales continúa entre las prioridades del Cuerpo de Guardabosques de la provincia de Sancti Spíritus, sobre todo en la actual etapa de sequía.

Mariela Montelier Montelier, jefa del Grupo de Gestión de Manejo y Fuego de la institución, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias que en cada territorio el personal insiste en la preparación permanente de los campesinos y de los tenentes de tierra para neutralizar las causas que puedan generar incidentes de este tipo en las más de 88 mil hectáreas (ha) cubiertas de bosques en la geografía espirituana.

Apuntó que teniendo en cuenta los muestreos realizados, se determinó la existencia en esos sitios de más de 30 toneladas de material combustible por hectárea (ha), una cifra realmente elevada y que exige de la máxima alerta.

La especialista acotó que, aunque las brigadas cuentan con medios técnicos y algunos alternativos para enfrentar los primeros momentos de un incendio forestal, el intercambio de información puntual con los propietarios de tierras cercanos a plantaciones boscosas y con quienes habitan dentro de esos lugares siguen siendo determinantes.

Agregó Mustelier Mustelier que, semanalmente, a partir de un trabajo conjunto donde participa el Centro Meteorológico Provincial, se conoce con antelación la situación climatológica de cada lugar para los venideros siete días; y ello nos facilita alertar a todos los factores en aras de concretar y ejecutar con tiempo las acciones preventivas, dijo.

Las brigadas especializadas y técnicas de lucha contra incendios forestales están listas y en alerta y en las zonas de difícil acceso, por ejemplo, los hombres del Cuerpo de Guardabosques mantienen alternativas para la movilización inmediata en aras de sofocar las primeras llamas de un incendio forestal, aseveró.

Hoy prestamos especial atención a las áreas donde se hace carbón, una actividad vital en estos momentos dada la situación energética del país, subrayó, pero para su materialización los lugares donde se montan los hornos son supervisados por nuestros especialistas, quienes también aportan sugerencias para evitar que se produzca y propague un fuego.

A pesar de las limitaciones de recursos, aseguró que se acometen las trochas previstas y se reducen los riesgos para la ocurrencia de fuegos, con una mirada más precisa en las montañas y en las áreas protegidas para mantener a buen resguardo la biodiversidad y los ecosistemas en su integralidad.

En los últimos 10 años, en la provincia no hemos tenido incendios de grandes proporciones, detalló, sin embargo, si se tienen en cuenta los volúmenes de material combustible en sus áreas y que de los nueve sucesos ocurridos en 2025, siete se localizaron en Trinidad, ese es el municipio en el que debe reforzarse la vigilancia y prevención.