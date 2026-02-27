Presidió Ministra de Justicia reunión anual de La Habana

ACN | Foto tomada del Facebook del Ministerio de Justicia de la República de Cuba

La Habana, 27 feb (ACN) La Dirección Provincial de Justicia de La Habana celebró este jueves su reunión de trabajo anual, encabezada por la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, con la participación de viceministras, autoridades del Partido Comunista y el Gobierno en el territorio, informó el Ministerio de Justicia (Minjus) desde sus redes sociales.

En el encuentro intervinieron Yashna Díaz Cabarrouy y Pilar Alicia Varona Estrada, viceministras del ramo; Hosmin Álvarez Bencomo, presidente de la Unión de Juristas de la provincia; y Alberto Miguel Gómez Pérez, presidente provincial de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Arassay García Varela, directora provincial, presentó los resultados de 2025, entre ellos la digitalización de asientos registrales, el incremento de notarios y la apertura de nuevas oficinas notariales, además de avances en capacitación y proyectos de informatización.

Entre las proyecciones para 2026 se incluyeron la capacitación permanente, el desarrollo de la bancarización, la inscripción de inmuebles y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico.

La ministra convocó a buscar opciones creativas ante las dificultades y subrayó que la capital debe marcar el rumbo en la modernización del sistema de justicia.

Zaidy Paulina Martínez García, jefa de Grupo de Registros y Palacios de La Habana, afirmó que se alcanzará la transformación digital en los registros civiles y la subida de tomos a la nube con calidad, en cumplimiento de la nueva Ley del Registro Civil.

Vania Rivero Morejón, directora de Cuadros del Minjus, insistió en la necesidad de insertar a los jóvenes desde la Universidad en el sistema de justicia de la capital.

La viceministra Pilar Alicia Varona Estrada ratificó la importancia del control interno y destacó la defensa de la Patria desde escenarios como las redes sociales.

Hosmin Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas de Cuba en La Habana, celebró el compromiso mostrado y convocó a trazar metas por el 50 aniversario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el décimo Congreso de la organización.

En las conclusiones, la ministra Gamón Verde llamó a mantener la firmeza, la unidad y la transparencia en el cumplimiento del deber, con prioridad en la atención al pueblo y en defensa de la Revolución Cubana.