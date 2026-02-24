Poder Popular: 50 años de democracia socialista en Cuba

La Habana, 24 feb (ACN) Con un llamado a revitalizar la participación ciudadana y a defender la soberanía nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, clausuró hoy la Audiencia Pública Parlamentaria por el aniversario 50 del Poder Popular en Cuba.

Según publica el sitio Presidencia de Cuba, en el Hemiciclo Sur del Capitolio Nacional, el mandatario subrayó que los órganos locales del Poder Popular constituyen “la expresión más auténtica de la democracia socialista” y ratificó que “el poder emana del pueblo, se ejerce en su nombre y se debe a sus necesidades y esperanzas”.

Díaz-Canel reconoció la labor de miles de delegados que, durante cinco décadas, han atendido las preocupaciones de sus comunidades y reafirmó que “ser delegado es un acto de coraje, de entrega cotidiana al pueblo, a la patria y a la Revolución”.

Subraya la fuente que el jefe de Estado insistió en que este aniversario debe ser “un punto de inflexión” para fortalecer la justicia social, la equidad y la participación consciente, en medio de un contexto marcado por dificultades económicas y el recrudecimiento del bloqueo.

“Lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos; y sobre todas las adversidades y amenazas imperiales ¡Venceremos!”, enfatizó el Presidente de Cuba.

A la conmemoración asistieron dirigentes históricos como José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde; los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente del legislativo; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República

También estuvieron autoridades del Partido, el Gobierno, organizaciones sociales y jóvenes estudiantes y trabajadores, quienes destacaron la vigencia de un sistema político nacido de la experiencia revolucionaria y de la voluntad popular.