Nueva desconexión del SEN en parte de la región oriental

La Habana, 27 ago (ACN) La Unión Eléctrica informó de una desconexión hoy del Sistema Electroenergético Nacional en la parte oriental del país, desde Holguín hasta Guantánamo.

Al filo de las tres de la tarde la entidad explicó en un mensaje en sus redes sociales que debido a una oscilación en las líneas de transmisión salieron de servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez "Felton", la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

Por esta causa quedaron desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional las provincias de la región oriental, desde Holguín hasta Guantánamo.

Otros detalles se informarán más adelante, expresa la nota.