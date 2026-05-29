Morales Ojeda: La soberanía tiene que ser defendida

La Habana, 29 may (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó este jueves en su perfil de la red social Facebook que “la soberanía tiene que ser defendida”.

El dirigente subrayó que “la identidad nacional se ha edificado sobre la premisa de que la soberanía no es una concesión, sino un principio por el que vale la pena darlo todo”.

Morales Ojeda recordó que desde las guerras de independencia del siglo XIX, el Héroe Nacional José Martí advirtió que “la libertad no se pide, se conquista”, expresión que resume la convicción de que ningún pueblo digno puede subordinar su destino a potencias extranjeras.

En su mensaje, señaló que “la resistencia contra la dominación española, la injerencia estadounidense de la Enmienda Platt y las posteriores agresiones reafirmaron la lección de que ceder en lo mínimo en materia soberana ha significado siempre sumisión y expolio”.

El dirigente mencionó que en el siglo XX el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz convirtió ese mandato en práctica revolucionaria, convencido de que “la obligación de un revolucionario es defender la soberanía nacional”.

Morales Ojeda enfatizó que “la defensa de la soberanía no es en Cuba un gesto retórico ni una posición intransigente por gusto, sino la consecuencia lógica de una historia de sacrificios, desde los mambises hasta la Batalla de Playa Girón, desde Baraguá hasta los cruciales minutos que vive la Patria”.