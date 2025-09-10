Matanzas: Termoeléctrica Guiteras se alista para el arranque 

Matanzas, 10 sep (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, alista condiciones para el arranque, luego de una salida imprevista hoy, tras la cual ocurrió la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba.

De acuerdo a una publicación de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Matanzas, del puesto de dirección informaron que ya se solucionó el problema que originó la interrupción en la generación a las 9:14 de esta mañana.

Román Pérez Castañeda, director técnico de la CTE, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que en este momento, la causa más probable de la parada constituye el fallo de una tarjeta automática, que emitió una señal falsa de presión de vapor sobrecalentado, lo que provocó que se desarmara la seguridad en caldera.

Desde el despacho nacional de carga autoridades del ministerio de Energía y Minas informaron que se trabaja de manera ininterrumpida en la creación de islas, primer paso en la gradual recuperación del SEN.