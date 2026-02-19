Mantenimiento garantiza recuperación de calderas en Holguín

Holguín, 19 feb (ACN) La División Alastor Holguín, perteneciente a la Empresa de Refrigeración y Calderas, garantiza la recuperación y sostenimiento de estos agregados industriales que respaldan servicios productivos y sociales mediante trabajos de reparación y montaje.

Caridad Melvis Ramos Sánchez, directora de la división, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad mantiene su enfoque en la eficiencia y calidad de los servicios, donde se incluye el montaje de calentadores solares, sistemas de refrigeración y climatización.

Ramos Sánchez destacó el alto nivel de peligrosidad que enfrentan los trabajadores durante el procedimiento industrial, expuestos a gases, máquinas de soldar, equipos de oxicorte, tornos para moldear piezas y otros artículos propios de estos procesos.

Agregó que la empresa diversifica su objeto social mediante la expansión de prestaciones hacia emprendedores particulares y otras formas de gestión no estatal, entre ellos lavandería, refrigeración, climatización, calderas de vapor y tanques destinados a diversos usos.

Los trabajadores instalan, reparan y mantienen la vitalidad de las calderas y calentadores solares del polo turístico de la provincia, los ministerios de las Fuerzas Armadas, del Interior y de Salud Pública; y certifican condiciones ideales para el procesamiento en centros de la industria Alimentaria como la Empresa Pesquera, la de Productos Cárnicos, la Cervecería Bucanero S.A. y otros.

La División Alastor Holguín vela por el cumplimiento de parámetros técnicos de eficiencia en equipos pesados y de interés económico para la correcta puesta en marcha de entidades e instituciones del territorio, entre ellos soluciones de proyección y diseño de instalaciones.