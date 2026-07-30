Legalizan la Organización de la Administración Central del Estado

La Habana, 30 jul (ACN) La nueva Ley de Organización de la Administración Central del Estado fue aprobada hoy en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, presentada al Parlamento por el General de Brigada José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

Luego de un amplio debate entre los diputados, la normativa fue refrendada y reconocieron que la población participó activamente con aportes, fundamentalmente, en lo relacionado con la segmentación del ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que se integra al de Educación Superior y al de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda.

En su exposición el directivo explicó que resulta necesario, a partir de la experiencia alcanzada en estos años durante la aplicación de las disposiciones normativas vigentes y en cumplimiento del mandato constitucional, reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado, con el propósito de lograr mayor eficacia en la función administrativa.

Refirió que el proyecto fue consultado con organizaciones y organismos, fue público en el sitio de la ANPP y se tuvieron en cuenta para enriquecerlo opiniones y consideraciones recibidas, también las discrepancias que llegaron y que fueron resultan para mejores soluciones.

Expuso que la presente ley regula las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran, comentó que de los 27 ministerios anteriores, quedarán 21, 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.

Como fue publicado en junio reciente, el capítulo II que trata de la definición e integración de la Administración Central del Estado, da cuenta que la Administración Central del Estado se organiza, a partir de un criterio de distribución funcional, para el desarrollo de actividades que satisfacen intereses generales y que corresponden al funcionamiento ejecutivo y administrativo estatal.

Y en la Sección Cuarta: Del número y denominación de los ministerios, estos se denominan:

1. Ministerio de Agroalimentación

2. Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera;

3. Ministerio de Cultura;

4. Ministerio de Deportes y Recreación;

5. Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación;

6. Ministerio de Educación;

7. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;

8. Ministerio de Energía y Minas;

9. Ministerio de Industrias y la Construcción;

10. Ministerio de Información y Comunicación Social

11. Ministerio de Comunicaciones

12. Ministerio de Justicia

13. Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda

14. Ministerio de Relaciones Exteriores

15. Ministerio de Salud Pública

16. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

17. Ministerio de Turismo

18. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

19. Ministerio del Interior

20. Ministerio del Transporte.

En la Ley aprobada aparece que el Banco Central de Cuba es un organismo de la Administración Central del Estado está dirigido por un Ministro-Presidente, que es el órgano superior del organismo y que tienen también el carácter de organismos de la Administración Central del Estado, aquellos a los que se les otorgue expresamente esa condición por ley o decreto-ley, según el caso.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, luego de escuchar el dictamen de la Ley, dijo que fue ampliamente debatida en los Consejos de Dirección de los organismos, con expertos y centros especializados, también con los diputados fue discutida y pese a las discordancias, se llegó a un consenso y se presenta hoy en el máximo órgano legislativo.

Durante las intervenciones los diputados expresaron la importancia que tiene esta nueva legislación para evitar la burocracia, entre ella Ailyn Justiz, diputada por el municipio de San Miguel del Padrón, quien refirió de los comentarios recibidos en redes sociales sobre la fragmentación del ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.