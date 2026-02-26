Las primeras promesas de Fidel al pueblo holguinero

Holguín, 26 feb (ACN) Fue un 26 de febrero de 1959, apenas unas semanas después del histórico triunfo de la Revolución cubana, que Fidel Castro pronunció, desde el balcón del Museo Provincial La Periquera, las palabras que hoy en día conducen al pueblo holguinero.

Frente al líder se encontraba una multitud, concentrada en el Parque Calixto García y en la entonces Casa de Gobierno, quienes escucharon como el Comandante en Jefe se dirigía por primera vez a la ciudad confesando que era un deseo cumplido reunirse en la urbe.

Aquel encuentro tenía entre sus objetivos identificar las principales preocupaciones y necesidades del territorio, cumpliendo con los ideales de la naciente Revolución de proyectar sus acciones a partir de los planteamientos populares desde los primeros meses del triunfo.

El Holguín de 1959 disponía de un pequeño hospital de tiempos de la colonia española y carecía de escuelas, situación que no distaba del resto del país, sin embargo, entre todas estas peticiones destacó el deseo de contar con una institución de estudios superiores propia.

Fidel alertó que los problemas no se solventarían de inmediato, pero que tendrían su solución; les pidió confianza y aseguró que, eventualmente, la provincia contaría con su propia universidad.

“Pero Holguín no tiene nada que temer”, afirmó Fidel ese 26 de febrero, asegurando que la población recibiría cada beneficio, refiriéndose a las cuestiones que más preocupaban a la comunidad.

El Comandante cumplió cada promesa, pues en 1973 abrió sus puertas la Universidad de Holguín como filial de la de Oriente y que años después, en 1995, recibiría autonomía por su alto nivel en la investigación, docencia y superación académica.

Pero antes de ello Fidel inauguró él mismo, en 1965, el Hospital Universitario Docente Vladimir Ilich Lenin, simbolizando una victoria de la salud pública, asegurando que la región pasó de la más absoluta penuria en este campo a una situación satisfactoria.

Los logros de la localidad en los sectores públicos fueron promesas cumplidas, inaugurándose posteriormente el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, y el Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez años más tarde; la Universidad de Ciencias Médicas, el Instituto Superior Pedagógico y el Superior Minero Metalúrgico de Moa, hoy Universidad Doctor Antonio Núñez Jiménez.

La historiadora y museóloga Marlene Martínez Pupo, con más de dos décadas trabajando en el Museo Provincial La Periquera, afirmó a la ACN que 67 años después del memorable encuentro, todas las promesas del líder histórico se materializaron en el transcurso del tiempo y, hasta hoy, aportan beneficios a la provincia.

Fue un momento único, desde nuestro balcón, que se pronunciaron las palabras que todavía hoy conducen al pueblo holguinero y como, de pie, permanecen aquellas soluciones a los problemas que le confiamos, apunta.

En el año del centenario del natalicio del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro, la provincia lo recuerda a través de sus primeras palabras pronunciadas un 26 de febrero, honrando sus promesas y defendiendo cada logro que simbolizan en la educación y salud holguinera.