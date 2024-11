Lamenta Cuba fallecimiento de fundador de Meliá Hotels

La Habana, 26 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamentó hoy el fallecimiento de Gabriel Escarrer, fundador del grupo Meliá Hotels.

En través de X el mandatario cubano envió condolencias a familiares, amigos y a la familia de Melia Hotels, a la vez que expresó su conmoción por la pérdida de este líder mundial en el sector del turismo.

Apostó por Cuba y nos deja lecciones muy valiosas para seguir. Hasta siempre amigo, añadió Díaz-Canel.

Mis condolencias a familiares, amigos y a la familia de @MeliaHotelsInt , conmocionados todos por el fallecimiento de Gabriel Escarrer, líder mundial en el sector turístico.



Apostó por #Cuba y nos deja lecciones muy valiosas para seguir. Hasta siempre amigo.

Desde la misma red social, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, mostró su sentir ante la lamentable noticia.

Sensible pérdida para la industria turística la de Gabriel Escarrer, fundador de la cadena hotelera Meliá, quien mantuvo siempre su compromiso y amistad con Cuba, subrayó.

Gabriel Escarrer falleció este martes en Palma de Mallorca a los 89 años de edad.

Nacido en Porreras (Mallorca) en 1935, mostró desde joven un espíritu emprendedor que lo llevó a fundar, a los 21 años, lo que en la actualidad es uno de los grupos hoteleros más grandes del mundo.

En 1959 adquirió y gestionó un hotel de 60 habitaciones en su isla natal, Mallorca, sentando las bases de lo que se convertiría en Meliá Hotels International, que entro a la Bolsa española en 1999.

Desde entonces, y durante casi siete décadas, lideró la expansión de la compañía, que ahora cuenta con un portafolio de nueve marcas, entre ellas Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá y Paradisus by Meliá, asimismo deja como legado de 400 establecimientos distribuidos en más de 40 países.

Meliá Hotels International Cuba es líder en la industria hotelera de la isla con presencia en nueve destinos turísticos con más de 30 hoteles.

La firma ha operado hoteles en la mayor de las Antillas desde 1990 a través de sus marcas de alcance global.