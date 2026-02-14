Juventud Martiana escribe líneas de amor

Matanzas, 14 feb (ACN) Bajo la premisa martiana de que "la única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor", el consejo editorial del Boletín Provincial Juventud Martiana dedicará su próxima edición, con publicación prevista a finales de este mes, a ese sentimiento visto desde los ojos del Apóstol.

"Voces de la Patria" y "Estrellas en versos" figuran entre las secciones acogidas por el material, que a cargo de jóvenes dispuestos a mantener vivas las ideas de Martí, aborda con una frecuencia mensual, temas enriquecidos desde la creatividad y los colores fusionados en cada edición.

La propuesta digital Juventud Martiana desempeña un papel crucial como puente entre el pensamiento imperecedero de José Martí y las inquietudes de la juventud actual, insistió Sandy Alejandro Gómez Morales, Vicepresidente Provincial del Movimiento Juvenil Martiano (MJM).

Esta edición número 14, dedicada al Día del Amor y la Amistad, es un ejemplo perfecto de nuestra labor, al presentar el amor como la "fuerza única y verdadera" que martianamente debe guiar la vida, explicó el estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas "Carlos Marx".

Aunque la iniciativa nació en la urbe de ríos y puentes, contó Alejandra Viera, asesora general del boletín, las ansias de apoyar este proyecto hacen posible la colaboración de martianos de otras provincias, guiados por el compromiso de iluminar el alma desde las líneas.

En ocasión del 172 aniversario del natalicio del más universal de los cubanos, Juventud Martiana surgió además en el año 2025 con el propósito de divulgar las actividades realizadas por el MJM, estructura encargada de contribuir a la formación profesional y personal de sus miembros.

Juventud Martiana convierte a una celebración global en la oportunidad para profundizar en el ideario del Apóstol y demostrar su poder para inspirar a las nuevas generaciones, refirió Gómez Morales acerca del boletín que el 28 de enero último arribó a su primer año de aniversario.