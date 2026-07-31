Intervino Cuba en Sesión 31 de Asamblea Internacional de Fondos Marinos

La Habana, 31 jul (ACN) La embajadora Tania López Larroque, representante permanente de Cuba ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), intervino este último 28 de julio en la Sesión 31 de la Asamblea de ese organismo internacional de las Naciones Unidas en Kingston, Jamaica.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en su presentación, la diplomática reafirmó el compromiso de Cuba con los principios de cooperación, equidad y sostenibilidad que rigen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el trabajo de la AIFM.

López Larroque destacó que los océanos constituyen fuente de vida y recursos, además de espacios de soberanía e identidad para los pueblos.

La representante denunció el impacto de medidas unilaterales en los esfuerzos globales por alcanzar un futuro mejor, y describió los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero, las campañas difamatorias y el cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

La Asamblea de la Sesión 31 de la AIFM sesiona en Kingston entre el 27 y el 31 de julio de 2026, con la participación de delegaciones de los Estados miembros.