Intercambian bomberos con cubanos que enfrentaron el ataque de USA

La Habana 20 feb (ACN) Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Cuba (CBC,) sostuvieron en esta capital un emotivo intercambio con los protagonistas del enfrentamiento al ataque terrorista perpetrado por fuerzas de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, cuando secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a su esposa Cilia Flores.

Un minuto de silencio en memoria a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento del deber, marcó el inicio del encuentro, donde la proyección del material audiovisual Honor y gloria, de la Dirección Política, conmovió a los presentes y dio paso a un diálogo cargado de sentimiento patriótico, informó el Ministerio del Interior en su sitio oficial.

Agregó el organismo que visiblemente conmovidos por el cálido recibimiento, los héroes expresaron estar muy agradecidos por el reconocimiento a su valor y patriotismo.

"Representar a Cuba en tierras venezolanas ha sido el honor más grande de nuestras vidas, pues llevamos en el corazón la certeza de que nuestro pueblo es un pueblo heroico, mambí y que la consigna de Patria o Muerte no es una frase vacía, sino la convicción más profunda de que moriríamos con dignidad por nuestros principios patrios", coincidieron en manifestar.

Al hacer entrega de un estímulo institucional en nombre de todos los bomberos cubanos, el primer coronel Luis Carlos Guzmán Matos, Jefe del CBC, aseguró que este modesto reconocimiento es un símbolo del inmenso orgullo que sentimos por tenerlos aquí, en su casa.

“Ustedes han demostrado con hechos que el valor no tiene límites cuando se trata de defender la Revolución. En ustedes vemos reflejado el espíritu indomable de nuestro pueblo. Y quiero que sepan, con la misma certeza con que manejamos nuestros equipos de trabajo para salvar vidas, que este cuerpo de bomberos está dispuesto a cambiarlos por un fusil si fuese necesario para defender la Revolución y a nuestras naciones hermanas”.

La jornada, presidida por Guzmán Matos, contó, además, con la presencia de la coronel Tania Grajales Columbié, Segunda Jefa de la Dirección Política del MININT, y de otros jefes de la DSP, oficiales, combatientes, soldados y trabajadores civiles del CBC.