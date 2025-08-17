Informan dificultades en la transportación a Isla de la Juventud

La Habana, 17 ago (ACN) El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en sus redes sociales sobre dificultades en la transportación hacia la Isla de la Juventud tras un incidente en el ferry Perseverancia.

En la mañana de este sábado, durante la travesía entre Nueva Gerona y Batabanó, el ferry Perseverancia sufrió una avería en la lubricación del reductor de la máquina de babor, lo que lo obligó a regresar al puerto de Nueva Gerona y activar de inmediato el protocolo diseñado para este tipo de incidentes, señaló el ministro.

Paralelamente, dijo, el catamarán Río Las Casas, solicitado a la Empresa Prácticos de Cuba y a la naviera VIAMAR para una salida extraordinaria que atendiera las listas de espera, se encuentra fuera de servicio y en reparación desde su último retorno del polo turístico Cayo Largo del Sur.

De acuerdo con el titular de Transporte, las fuerzas especializadas del OSDE GEMAR, junto con técnicos e ingenieros de la armadora VIAMAR, trabajan de manera intensiva en la reparación tanto del catamarán como del ferry Perseverancia.

"Sabemos que ambas embarcaciones han soportado una explotación continuada y que requieren intervenciones de mantenimiento para garantizar su seguridad y fiabilidad; por ello los equipos están abocados a restablecer las condiciones operativas lo antes posible", dijo.

Agregó que la prioridad desde el primer momento fue la atención a las personas a bordo. "En Nueva Gerona la Empresa Municipal de Ómnibus Públicos, con apoyo de los ómnibus escolares, brindó servicio para trasladar a los pasajeros de regreso a sus asentamientos en el territorio. A los pasajeros del servicio intermodal Santiago de Cuba–Batabanó se les está ofreciendo atención al arribar a la Agencia de Viajero en 26 y Zoológico, La Habana, donde reciben información y asistencia personalizada".

Asimismo, "los viajeros procedentes de la provincia Pinar del Río fueron retornados a su territorio de origen".

"Cuando se concluya el proceso de reparación de cualquiera de las embarcaciones, se comunicará oportunamente el restablecimiento del servicio y las opciones de continuidad de viaje para quienes tengan reservación o listas de espera. Sabemos las molestias que esta situación provoca y ofrecemos disculpas", dijo Rodríguez Dávila.