Impulsarán inversión extranjera, comercio exterior y turismo

La Habana, 18 jun (ACN) La necesidad del país de estimular la inversión extranjera, la exportación de bienes y servicios, así como el impulso turístico ante las dificultades actuales, fueron temas de análisis hoy, en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Anpp) en su X Legislatura.

Durante su intervención, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, dijo que la participación de la inversión extranjera en el sector privado y cooperativas a partir de la creación de empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional, constituye una estrategia que potencia el crecimiento del país.

Argumentó que se promoverá que aquellos negocios con capital extranjero en cualquier modalidad, puedan abrir cuentas bancarias en el exterior, sin necesidad de autorización, solo con una previa notificación al Banco Central de Cuba y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria.

Entre otras transformaciones, se encuentran la eliminación del uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar personal, permitir la inversión en zonas patrimoniales, así como la reducción de documentación y plazos para diferentes procesos.

En cuanto al comercio exterior, el Jefe de Gobierno manifestó que se prevé el impulso de este campo mediante la descentralización de facultades de exportación, incentivos diferenciados e integración productiva con el capital extranjero, lo que permitirá incrementar valores exportables en pos de una balanza comercial.

Con respecto al turismo, profundizó en que, además de los servicios ya establecidos, se establece adicionar otras actividades como los arrendamientos, el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, y concesión de áreas con activos o en desarrollo en diferentes regiones del país.

El dirigente cubano instó, igualmente, a incluir en la Cartera de Oportunidades de Negocios a determinadas áreas del país como Zonas de Desarrollo Económico, donde se establecen regímenes especiales.