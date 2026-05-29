Hoy, tribuna antiimperialista en Pinar del Río en apoyo a Raúl

Pinar del Río, 29 may (ACN) La Plaza de la Revolución de Pinar del Río acogerá hoy la tribuna abierta antiimperialista en apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz y en contra de la inmoral acusación del gobierno de Estados Unidos.

El pasado 20 de mayo el Departamento de Justicia de la nación norteamericana anunció la instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución Cubana, acción carente de legitimidad y jurisdicción.

De acuerdo con la Declaración del Gobierno Revolucionario, se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate.

Radicada en Miami, llevó a cabo reiteradamente la violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles, intenciones que eran de ostensible dominio público, añade el texto.

A Raúl lo unen lazos entrañables con Vueltabajo, sobre todo por tratarse de la cuna de su madre Lina.

Quiero a todo mi país profundamente, pero amo especialmente a esta provincia, dijo el 12 de enero de 1997 en el acto por el inicio del año de preparación para la defensa del Ejército Occidental.

Aquí Maceo libró sus últimos combates junto a los orientales que lo acompañaban en la Invasión, y aguerridos pinareños que se le sumaron; aquí, por San Andrés, despedí al Che antes de partir hacia Bolivia, destacó entonces.

Aquí nació mi madre- continuó- y cuando el equipo de pelota de la provincia gana o Linares da un jonrón, lo disfruto igual que ustedes.

Raúl estuvo en esta tierra por última vez en 2017, justamente en la Plaza de la Revolución, durante el acto por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes; pero fueron muchas las visitas realizadas al territorio más occidental.

En cada una intercambió con trabajadores, estudiantes, jóvenes y pueblo en general, pues quería conocer cuanto hacían y las perspectivas de desarrollo de la región, considerada la más atrasada de Cuba antes del primero de enero de 1959.