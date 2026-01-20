Honra ministro del Interior ruso al Soldado Internacionalista Soviético

Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, ministro del Interior de Rusia, rindió honores hoy a los soldados internacionalistas soviéticos que brindaron su cooperación a Cuba con la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo dedicado a estos combatientes, como parte de su agenda de visita en el país.

Kolokoltsev estuvo acompañado por su homólogo cubano, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, otros jefes militares, la delegación visitante que encabeza, Viktor V. Koronelli, embajador ruso en La Habana, y parte del cuerpo diplomático.

La ofrenda floral fue depositada ante el monumento de mármol con una llama eterna encendida, la cual manifiesta el recuerdo y homenaje del pueblo cubano a todos aquellos jóvenes soviéticos solidarios.

Dentro de la jornada, Kolokoltsev también honra a los 32 mártires cubanos que cayeron en combate desigual contra tropas estadounidenses durante la agresión a Venezuela el pasado 3 de enero.

El Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, inaugurado en 1978 por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en el aniversario 60 del Ejército Rojo, el cual no es solo un tributo a los soviéticos que cumplieron misión en la mayor de las Antillas, también refleja las relaciones históricas de ambas naciones.