Historia y cultura presentes en los 95 años del Hotel Nacional

La Habana, 30 dic ( ACN) Para el doctor Jorge Luis Palenzuela, un cubano de la provincia de Artemisa, el Hotel Nacional de Cuba constituye ícono de la historia y la cultura de la nación, por ello volvió con su familia para celebrar los 95 años de la instalación.

La celebración a la que asistió Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, recreó en una pasarela aditamentos de la época de 1930 y resaltó los valores patrimoniales y las tradiciones que caracterizan a esta institución Monumento Nacional.

El doctor Palenzuela recordó que hace 45 años cuando contrajo matrimonio llegó al hotel habanero a disfrutar de su luna de miel y siempre que puede regresa, ahora con su esposa y sus nietos.

Es este un sitio mágico confiesa Palenzuela, y refiere que prefiere desandar los espacios en las madrugadas porque presiente a "sus fantasmas y ángeles" que anidan en el lugar.

Jorge Yero, capitán de salón con más de 15 años de experiencia, explicó la excelencia del restaurante donde trabaja, vinculado con los clientes que prefieren la culinaria.

El gastronómico evocó cómo hace algún tiempo le dieron la responsabilidad de atender a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y ella quedó conmovida con una gran fotografía del Che Guevara que permanece en la instalación.

Dunia Quesada, especialista de relaciones públicas, comentó que españoles y mexicanos son clientes repitentes del Hotel Nacional de Cuba, admiradores de la arquitectura, la historia y la contemporaneidad que conviven en la edificación.

Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, autoridades de la cadena Gran Caribe y otros directivos del sector asistieron a la celebración del emblemático hotel.

De izquierda a derecha, Luis Miguel Díaz Sánchez, director del Hotel Nacional de Cuba, Juan Carlos García Granda, Ministro de turismo y Jesús Pérez Barza, presidente del grupo hotelero Gran Caribe