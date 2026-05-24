Guiteras en enfriamiento para evaluar salidero en caldera

Matanzas, 24 may (ACN) En proceso de enfriamiento que puede abarcar aproximadamente unas 30 horas, se encuentra la central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras para luego valorar el salidero en caldera que le provocó la salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 4:12 de la madrugada de hoy.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que acorde al protocolo en estos casos, se aguarda al enfriamiento para poder acceder al área, entonces se localiza la avería con precisión y se evalúa.

Según la solución diseñada ante el tipo de avería se moviliza el personal y los recursos necesarios para la reparación, luego se realizan los exámenes pertinentes que pudieran ser radiografía y prueba hidráulica, y si los resultados son satisfactorios se emprende el proceso de arranque, argumentó.

Desafortunadamente hemos tenido varias salidas poco distantes en el tiempo en las últimas semanas, pero es preciso enfatizar que no se debe ello a trabajos de reparación mal ejecutados, la Guiteras retorna al SEN solo cuando las pruebas establecidas apuntan los resultados indicados, y las averías han sido en localizaciones distintas, enfatizó el directivo.

Cuando surgió la avería en la madrugada de este domingo, y se procedió a la parada registrada a las 4:12 am, según informó la Unión Eléctrica en su página en Facebook, el bloque unitario reconocido como punta de lanza en la generación térmica en la mayor de Las Antillas generaba 200 megavatios de potencia.

Fundada en 1988 por Fidel Castro Ruz, Líder Histórico de la Revolución Cubana, la CTE Antonio Guiteras destaca como una planta estratégica para el país por su ubicación y capacidad de generación, y a la vez constituye una industria donde se evidencian con creces los lamentables efectos del bloqueo económico que impone los Estados Unidos a la isla.