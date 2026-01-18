Fuimos también con Fidel en el corazón

Matanzas, 18 ene (ACN) También con Fidel en el corazón fuimos el viernes reciente a la plaza de La Vigía para rendir tributo a los 32 hermanos caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela, comentó conmovida Mirta Pardo Junco, una de los tantísimos cubanos sensibilizados ante la pérdida de los bravíos compatriotas.

Pasan los días pero no mengua el sentimiento de dolor e indignación, todavía en las redes sociales circulan instantáneas que atestiguan la respuesta masiva del pueblo cubano para acompañar a los familiares de los mártires, cuyos restos mortales llegaron a la Isla el día 15 último.

Con un retrato del Comandante en Jefe en las manos avanzó Mirta ante las fotografías de los caídos que se colocaron en el portal del teatro Sauto y allí, hizo un alto ante los restos mortales del Coronel Orlando Osoria López, inhumados más tarde en el municipio de Jagüey Grande, donde lo calificaron de guerrillero de todo terreno.

Fidel fue quien nos enseñó el verdadero sentido del internacionalismo proletario, de la solidaridad y del patriotismo, por eso nos acompaña en estas horas, en todas las horas, argumentó con determinación la presidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio de Matanzas.

Dice Mirta que también llegó a La Vigía para denunciar el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la Primera Combatiente Cilia Flores: le decimos al imperialismo que no tenemos miedo porque como esos 32 estamos dispuestos a defender la patria.

Desde todos los sectores de la sociedad emanan gestos de sensibilidad ante la muerte de aquellos que, el 3 de enero último, enfrentaron al atacante imperialista en Venezuela; ante el dolor de las vidas apagadas, se refuerza la llama eterna de la unidad nacional.