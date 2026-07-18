Falleció Nieves Alemañy, fundadora de la FMC

La Habana, 18 jul(ACN) La Federación de Mujeres Cubanas lamentó el fallecimiento de Nieves Argelia Alemañy Aguilera (1940-2026), quien dedicó su vida a la defensa de la Revolución, al empoderamiento de las mujeres y a la creación artística.

La información de la Editorial de la Mujer refiere que Alemañy, nacida en Guantánamo el 6 de julio de 1940, se incorporó desde muy joven a las luchas estudiantiles contra la dictadura batistiana.

Tras el triunfo de la Revolución, participó en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en las Milicias Nacionales Revolucionarias y en la Campaña de Alfabetización.

Fue fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, organización en la que desempeñó responsabilidades de dirección en Guantánamo, Santiago de Cuba y La Habana, hasta llegar al Secretariado Nacional de la FMC, donde atendió la esfera de Organización.

Trabajó estrechamente junto a Vilma Espín, presidenta de la FMC, con quien compartió la misión de fortalecer la participación de las mujeres en la vida política, social y económica del país.

Su labor trascendió las fronteras nacionales: cumplió misión internacionalista en la República Popular del Congo como jefa de la misión de la FMC, y coordinó la Red de Cooperación Técnica de la FAO para el apoyo a la mujer rural.

En el ámbito parlamentario, fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en varias legislaturas, presidenta del Grupo de Amistad con Grecia y representante ante la Comisión de Equidad de Género del Parlamento Latinoamericano.

Además de su trayectoria política y social, Alemañy fue artista de la plástica, con una obra vinculada a la sensibilidad y compromiso de su tiempo y se mantuvo trabajando activamente como Secretaria General de su Núcleo Zonal desde donde potenció su trabajo comunitario y el apoyo al trabajo de la FMC en la base.

A lo largo de su vida recibió numerosas distinciones cómo la Orden Mariana Grajales, la Orden Ana Betancourt, la Medalla de Trabajadora Internacionalista y el Premio Miguel Cervantes otorgado por la Federación de Sociedades Españolas.

Su legado como dirigente, artista y revolucionaria queda inscrito en la memoria de Cuba, como parte de la generación de mujeres que, junto a Vilma Espín, hicieron de la FMC un pilar del proceso revolucionario y de la emancipación femenina.

La FMC, sus compañeras y compañeros de lucha, expresan sus más sentidas condolencias a su familia, amistades y a todas las personas que la conocieron y compartieron con ella, con la seguridad de que su ejemplo permanecerá vivo en la historia de la Revolución y en la obra de las mujeres cubanas.