Falleció diseñador gráfico Juan Ayús García

La Habana, 23 feb (ACN) El diseñador gráfico cubano Juan Ayús García, reconocido por su labor en los periódicos Juventud Rebelde y Granma, falleció hoy, según confirmó su hija Dana Ayús Reyes, desde su perfil en Facebook.

Ayús García fue profesor y creador de carteles emblemáticos vinculados a la Unión de Jóvenes Comunistas en la década de los sesenta, etapa en la que contribuyó a consolidar la identidad visual de la prensa revolucionaria.

Su obra incluyó el cartel con la imagen del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en la Sierra Maestra, reproducido masivamente durante la crisis de octubre de 1962, considerado un símbolo de resistencia nacional.

Amigos y compañeros de trabajo expresaron que su legado constituye referencia obligada en la historia del diseño gráfico cubano y en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Las instituciones de la prensa realizarán homenajes póstumos por su aporte a la comunicación social y a la enseñanza del diseño.