Exposición fotográfica recuerda a Fidel en su centenario

Holguín, 30 ene (ACN) Una exposición digital dedicada al legado de Fidel Castro Ruz constituye una de las iniciativas de la provincia de Holguín para conmemorar el centenario del líder histórico de la Revolución cubana el 13 de agosto próximo.

María Elena Tapia Basterrechea, especialista superior de la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos (Raudal), indicó a la ACN que la muestra, titulada 100 libros por el Centenario, reúne hasta la fecha 312 textos recopilados desde 2025.

Señaló que el catálogo que la acompaña contiene 374 materiales de libros impresos o digitales relacionados con la obra del líder y añadió 21 historias escritas por la autora sobre diferentes momentos de la vida de Fidel, compartidas a través de la página digital de Raudal.

La especialista destacó que la exposición contribuye a visibilizar y socializar entre las nuevas generaciones la importancia del estudio de las tradiciones para la formación de valores éticos y patrióticos, tomando como ejemplo la modestia, el desinterés y el altruismo.

Tapia Basterrechea refirió que el trabajo obtuvo varios premios en concursos y foros de ciencia y técnica, como propuesta atractiva para perpetuar la historia de la isla caribeña.

En Cuba se impulsa un amplio programa de actividades por el centenario de Fidel en escenarios como escuelas, parques, instituciones culturales, museos y el sitio histórico de Birán, perteneciente al municipio holguinero de Cueto, donde nació el 13 de agosto de 1926.

Fidel Castro fue abogado y político cubano, fallecido el 25 de noviembre de 2016, y se reconoce como una de las figuras más trascendentales del siglo XX por sus aportes a la ciencia, la economía, la biotecnología, la salud y el desarrollo social no solo de Cuba sino también de varias naciones del mundo.