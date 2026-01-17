Evocó Yohandris Varona Torres a compañeros caídos en Venezuela

La Habana, 17 ene (ACN) Yohandris Varona Torres observó este viernes las fotografías de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero y no pudo contener la emoción durante el homenaje realizado en el Salón de Protocolo Nicolás Guillén, en Camagüey, precisó el periódico Adelante.

El militar, natural de Vertientes, Camagüey, relató que llevaba dos meses y seis días en misión de seguridad personal en la nación sudamericana cuando ocurrió el ataque aéreo, la experiencia más intensa en sus 23 años de servicio.

“Nos batimos contra los aviones que estaban ametrallándonos. A pesar de que nuestro armamento era más pequeño no dejamos de pelear. Esa noche había entrado de guardia a la medianoche y el ataque fue aproximadamente a las dos de la madrugada. Todo estaba oscuro. Si un helicóptero viene para arriba de ti, lo único que te queda es tirarle y defenderte. Así fue. Hasta el último momento estuvimos disparando”, declaró al medio.

Varona precisó que estuvo en el mismo lugar donde cayeron sus compañeros y que cargó cada cuerpo para preservarlos en un dormitorio. “Ellos eran mis hermanos. Los vi caer a todos y a todos los cargué. Ningún cuerpo quedó en el campo. Aquí están, en la Patria”, afirmó.

Subrayó el combatiente que su disposición con Cuba será siempre enfrentar al enemigo donde sea necesario. “Así nos enseñó el Comandante. No puede ser en vano la muerte de mis compañeros”, expresó.

El homenaje en Camagüey se sumó a las ceremonias realizadas en todo el país para honrar a los 32 combatientes fallecidos en cumplimiento del deber internacionalista.