Entregaron los CDR Premio del Barrio a Teté Puebla

La Habana, 23 sep (ACN) Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) otorgaron hoy el Premio del Barrio a la Heroína de la República de Cuba y general de brigada de la reserva Delsa Esther Puebla Viltres (Teté), en el contexto de las celebraciones por el aniversario 65 de la organización.

La distinción fue entregada por Julia Durruty Molina, vicecoordinadora nacional de los CDR, y Eliades Rodríguez Martínez, coordinador provincial en La Habana, durante un acto en la Zona 10 del Consejo Popular Ceiba Kohly, en el municipio capitalino de Playa, confirmaron desde la red social Facebook.

Durruty Molina transmitió la felicitación en nombre de los más de ocho millones de cederistas del país, mientras que Puebla Viltres, también vicepresidenta nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, agradeció el reconocimiento y ratificó su compromiso de continuar sirviendo al pueblo.

Con apenas 15 años de edad, Teté Puebla, como es conocida, se incorporó al Movimiento 26 de Julio y, en 1957, pasó a formar parte del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

Un año después integró el pelotón femenino Mariana Grajales, creado en septiembre de 1958 por el líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con el cual participó en diversas acciones combativas hasta el triunfo de la Revolución.

Tras la victoria de enero de 1959, marchó junto a Fidel en la Caravana de la Libertad y asumió la atención a familiares de combatientes del Ejército Rebelde y de la clandestinidad.

Teté Puebla es la primera mujer cubana en recibir los grados de general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El Premio del Barrio se entrega una sola vez en la vida a personas e instituciones con relevante trayectoria comunitaria o social, con la aprobación de 50 galardones en todo el país, de ellos cuatro de carácter nacional.

Además de Teté, recibieron el reconocimiento la Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el proyecto sociocultural Cabildo Quisicuaba en Centro Habana y Jorge Lezcano Pérez, ex coordinador nacional de los CDR, escritor y diplomático.

La distinción consiste en una obra de arte donada cada año por el artesano Lázaro Valdés, del municipio de Arroyo Naranjo, y se otorga en cuatro categorías a familias, centros laborales, escuelas o cederistas individuales.

En 2013, durante el VIII Congreso de los CDR, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz recibió el Premio del Barrio, considerado el más alto reconocimiento que confiere la organización.