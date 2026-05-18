Enfatizó Díaz-Canel en la necesidad de la participación popular

La Habana, 18 may (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, enfatizó hoy en la necesidad de la participación popular, a propósito del inicio del Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario subrayó que este ejercicio no es un proceso aislado; tributa directamente a prioridades estratégicas como la defensa del país y el Programa Económico y Social del 2026, en un ambiente de estabilidad y rigor.

Díaz-Canel fue enfático en la necesidad de la participación popular: "Es imprescindible que nuestro pueblo participe activamente en la concepción de ideas, aporte criterios y, fundamentalmente, ejerza el control sobre los procesos en sus comunidades".

Vamos a seguir defendiendo la tranquilidad ciudadana, el orden interior y el bienestar de nuestras familias, afirmó.

Desde la sede del Comité Central del PCC y por videoconferencia con las máximas autoridades de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, el mandatario había explicado previamente que este ejercicio, continuidad de las ediciones anteriores, se realiza en un momento complejo, en el que se han incrementado las medidas coercitivas contra Cuba, señaló una nota de la Presidencia.

Destacó las prioridades trazadas por la dirección del país, entre ellas la preparación para la defensa, la producción de alimentos, la estabilización del sistema electroenergético nacional (SEN), la generación de ingresos en divisas y la estabilización macroeconómica.

El Presidente defendió que la participación popular no es automática: "No es que la gente haga las orientaciones que les damos. Es que las personas participen en la concepción de las ideas, den criterios, puedan criticar, aportar y, además de eso, puedan, sobre todo, controlar. Y este es un ejercicio donde el control juega un papel fundamental".

Consideró que solo así "estaremos cumpliendo los objetivos de este importante ejercicio, que tiene en cuenta toda la experiencia del país en esta materia, que da seguimiento a lo que hemos hecho anteriormente y que lo hacemos en un momento particularmente importante".

Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina del Comité Central de Atención a los órganos del Estado y del sector jurídico, explicó que las principales tareas están dirigidas a controlar la seguridad de parques solares, grupos electrógenos, transformadores y demás recursos del SEN, chequear el uso y la protección de los combustibles, y controlar la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos.

Asimismo, se realizarán visitas a las personas desvinculadas del estudio y del trabajo, controles al proceso de contratación de los proyectos de desarrollo local que no aporten a los territorios, e inspecciones y acciones de enfrentamiento ante violaciones de precios y de evasión fiscal.

Además, se celebrará una veintena de juicios ejemplarizantes, con prioridad en los delitos asociados a las drogas y los que atentan contra el sistema eléctrico del país, en particular el robo de aceite dieléctrico, de paneles solares y de combustibles.

En la apertura de este Quinto Ejercicio Nacional, cuya edición anterior tuvo lugar en septiembre de 2025, participaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda; el ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y otros dirigentes del país.