Matanzas, 28 oct (ACN) Hablar de Camilo y Che hoy es sinónimo de lealtad, el primero amaba las tareas difíciles y el segundo la coherencia radical, manifestó hoy Yenisey Echarte Ramírez, política ideológica del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Matanzas, durante acto de homanaje al popularmente conocido como Señor de la Vanaguardia, a 67 años de su desaparición física.

Cuando subimos montañas, hacemos trabajo voluntario, nos enfrentamos a la injerencia imperialista, estudiamos o trabajamos en defensa de esta Revolución reafirmamos que su legado sigue más vivo que nunca, aseveró Echarte Ramírez, en acto presidido por miembros del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora de este occidental territorio.

La líder juvenil acotó en su alocución que en este octubre la lealtad tiene una respuesta concreta, "la resistencia y la victoria final ante el cerco genocida que intenta axficiarnos", señaló antes de recordar como el mundo volvió esta mañana a rechazar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones ante la resolución presentada para ratificar la necesidad de poner fin a la brutal política.

Esta respuesta del mundo se convierte en fuerza real si nosotros, los jóvenes, lo asumimos como un mandato de resistencia creativa; no basta con que el mundo nos dé la razón, hay que demostrar cada día con ejemplo, sacrificio, actitud revolucionaria y con alto compromiso que somos dignos de esa solidaridad, sentenció.

Durante el encuentro, que tuvo por cede el céntrico Parque del Che y contó con presencia de cientos de estudiantes y trabajadores, también se entregaron carnés del PCC y la UJC a nuevos miembros y se depositó una ofrenda floral en el mural dedicado al Guerrillero Heroico Ernesto Guevara, protagonista junto a Camilo de una jornada que año tras año procura reverenciarlos.

Como colofón de la actividad, cubanos de distintas generaciones lanzaron flores en el río San Juan, uno de los más populares afluentes de la urbe, simbólico procedimiento que intenta honrar la figura del Héroe de Yaguajay, un hombre de sobrado patriotismo, de carácter alegre y jovial.

Camilo Cienfuegos, nacido el 6 de febrero de 1932 en La Habana, sobresalió por sus valores como uno de los más relevantes integrantes del Ejército Rebelde, en el cual alcanzó los grados de Comandante, y contribuyó decisivamente al triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959; el 28 de octubre de ese año se produjo su desaparición física, pero trasciende como uno de los más prestigiosos y populares dirigentes de la mayor de las Antillas.