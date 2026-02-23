Empresa de Propaganda suma seis décadas de quehacer en Holguín

Holguín, 23 feb (ACN) Seis décadas distinguen la labor de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Propaganda y Eventos de Holguín, desde su fundación por la familia Cobiella, hoy consolidada como soporte de la comunicación política, institucional y comercial del territorio.

La empresa, fundada el 24 de febrero de 1966 en el centro de la Ciudad de los Parques, se alineó a la Revolución bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba y desde hace cinco años incursiona en el entorno empresarial con un aproximado de 700 clientes, entre ellos instituciones educativas, económicas y sociales.

Aldo Batista Palomino, director de la unidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que su asociación al mercado empresarial favoreció la inclusión de personas naturales y jurídicas en la prestación de servicios, entre ellos la señalética y la ambientación de instituciones turísticas.

Madelaine Pupo Domínguez, subdirectora de producción, argumentó que la empresa asumía diversos clientes, lo que exigía mayor eficiencia y calidad en los servicios, además de la diversificación de productos, por lo cual poseía talleres de diseño, lumínico, divulgación, audio y sonido.

En sus 60 años de trabajo, la UEB ha participado en la cobertura de actos por el 26 de Julio, desfiles por el Primero de Mayo, eventos culturales, homenajes patrióticos y actividades de gran sensibilidad, y cuenta con la condición de Vanguardia Nacional por los últimos nueve años consecutivos.

La entidad constituye para muchos una plataforma de crecimiento y desarrollo profesional, así lo reflejó Lianet Vega González, una de las más jóvenes diseñadoras gráficas, quien destacó que la eficiencia radicaba en el estudio constante y la preparación con nuevas tendencias, siempre con la premisa de ofrecer un servicio de calidad.

Explicó que la dinámica era diversa, desde una pieza sencilla para un cliente particular hasta la imagen integral de una campaña institucional, entre ellas hospitales, industrias, talleres, fábricas y el sector turístico, en cuyo proceso la comunicación fue el eje central porque el límite era la imaginación, dijo.

Conocida popularmente como Propaganda del Partido, la unidad es portadora de un gran sentido de pertenencia y varios de sus trabajadores han sido reconocidos a nivel provincial, como Ania Margarita González, especialista principal del departamento de diseño, quien fue merecedora de la condición de Personalidad Distinguida; para ella su trabajo es sinónimo de entrega y disciplina y admitió que todo lo que era se lo debía a la institución.

Para sus trabajadores, la empresa se convirtió en una familia de 66 miembros, así lo expresó Karelia Montero Rodríguez, dependienta gastronómica y reconocida por muchos como el alma de la entidad, quien subrayó además que formaban un colectivo muy unido, sin horario para laborar y siempre en busca de soluciones o iniciativas como los cumpleaños colectivos mensuales.

Numerosos reconocimientos avalan el trabajo de la UEB como la mejor de su tipo en Cuba, un orgullo para su colectivo que continúa la obra de sus fundadores, combinando experiencia y juventud.

Los trabajadores de Propaganda mantienen su compromiso con la calidad en decoraciones que forman parte del paisaje cotidiano de la provincia, así como de los momentos más significativos de la historia local, porque su responsabilidad con la excelencia, después de 60 años, es una de sus mayores fortalezas.