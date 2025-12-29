El ICAP: 65 años junto al pulso de la solidaridad (+Fotos)

La Habana, 29 dic (ACN) Los 65 años de existencia del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en el ejercicio de la diplomacia de los pueblos y la solidaridad fueron conmemorados hoy, en esta capital, en el acto central a propósito de la fecha.

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y la asistencia de alrededor de 240 activistas de 32 países, se reconocieron los méritos de una institución llamada a defender la Revolución desde la vinculación directa con amigos de la nación caribeña en cada uno de los continentes.

Fernando González Llort, presidente del ICAP, destacó los méritos de la solidaridad internacional con la mayor de las Antillas, la cual se ha agigantado en los momentos más difíciles, con las consecuencias del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos y la designación en la unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

El también Héroe de la República reconoció que esto no sería posible sin el empeño y dedicación de los trabajadores de toda la estructura y el acompañamiento de amigos y organizaciones para contribuir en cuanto sea necesario a la resistencia del pueblo cubano en múltiples áreas de la vida cotidiana del país con acciones que rompen el cerco norteamericano.

González Llort apuntó como uno de los puntos a seguir desarrollando como parte del trabajo del organismo el fortalecer la unidad y vitalidad de los movimientos en cada país, facilitar su articulación por todo el planeta e incorporar a las nuevas generaciones en la participación de estos y hacerles llegar así la verdad de Cuba.

Extendió asimismo la condena a los intentos del imperialismo por consolidar en el presento los postulados de la Doctrina Monroe, su complicidad en el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo de Palestina y las amenazas de agresión contra Venezuela, hechos que, junto a otras causas justas, demandarán la permanente denuncia de las personas de buena voluntad del orbe.

Al destacar la dedicatoria de este aniversario al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, impulsor de la idea fundacional de la institución, en el año de su centenario, González Llort señaló en este período una oportunidad para el homenaje y la reafirmación, con las miras puestas en 2026 a honrar esa memoria.

Norberto Abel Galiotti, fundador del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Rosario y del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCUBA), a nombre de los colectivos allí presentes ratificó la disposición de multiplicar las voces en defensa de la obra de la Revolución cubana.

De igual manera, instó a ser más solidarios y más internacionalistas en esa causa para saldar así la deuda del planeta con Cuba, que tanto ha aportado a la liberación y el bienestar de los pueblos y sigue siendo ese faro alternativo para construir un mundo más justo y humano.

En la ocasión se hizo entrega de reconocimiento a trabajadores con 15 años o más de labor ininterrumpida en la entidad y se entregó el Sello 65 Aniversario del ICAP a casi una veintena de colectivos e instituciones afines de varios países.

Acompañaron también la actividad los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y sociales y una representación de instituciones estrechamente vinculadas al quehacer del ICAP.

Fundado por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y refrendado mediante Ley 901 del 30 de diciembre de 1960, el ICAP constituye una institución independiente que desarrolla la diplomacia de los pueblos y la solidaridad a través de las asociaciones de amistad en todo el mundo.

Tiene, entre otras funciones, la de fomentar las acciones y contactos con los amigos de Cuba, donde ocupan un lugar preponderante la organización de las brigadas de trabajo voluntario que viajan con regularidad a la isla.