El bloqueo de EE.UU. nos daña a todos, afirmó Morales Ojeda

La Habana, 24 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, denunció hoy que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos limita el avance de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país caribeño.

El bloqueo nos daña a todos, aseguró el dirigente en su perfil en Facebook, y agregó que esas medidas coercitivas encarecen las importaciones, restringen el acceso a créditos y tecnologías, y generan incertidumbre que desalienta la inversión extranjera, afectando tanto a las empresas estatales como a las formas de gestión no estatal.

Sin ese obstáculo, los recursos destinados a sortear restricciones podrían emplearse en mejorar infraestructuras, innovar y elevar la productividad en ambos sectores, lo cual redundaría en beneficio de toda la población, subrayó Morales Ojeda.

Añadió que el cerco energético y las presiones a potenciales inversionistas ahuyentan capitales necesarios para modernizar la industria, el turismo y las energías renovables, lo que frena el desarrollo nacional.

Según precisó, la eliminación de esas condiciones externas permitiría que las transformaciones ya en marcha rindieran frutos con mayor rapidez.

Recordó que las medidas implementadas incluyen la ampliación del trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera y la reorganización empresarial, acciones que podrían avanzar con mayor celeridad en un entorno internacional favorable.

Morales Ojeda insistió en que el desarrollo de Cuba depende no solo de decisiones internas, sino también de un contexto internacional menos hostil, capaz de facilitar el crecimiento económico y social.