El ALBA se abre a «una nueva primavera de avance y unión»

La Habana, 15 dic (ACN) Los lideres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se propusieron este sábado, en su XXIV Cumbre, activar una serie de iniciativas que permitirá dar un avance sustancial al bloque integracionista en beneficio no solo de sus naciones, sino del resto de América Latina, el Caribe y África, lo que fue calificado por el presidente Nicolás Maduro Moros como «una nueva primavera de avance y unión».

El líder de la República Bolivariana de Venezuela informó en la clausura del encuentro sobre los consensos alcanzados en la jornada, que incluyen el programa bautizado como AgroAlba, que se desarrollará para asegurar la producción, el abastecimiento y la seguridad alimentaria de estos países.

La concepción del proyecto parte de la disposición de tierras agrícolas de Venezuela para los países hermanos, con el fin de que las pongan a producir, entre otros rubros, con frijoles, lentejas, arroz, boniato, papa y yuca, así como fomentar la ganadería mayor y menor, la avicultura, la pesca y la acuicultura, siempre bajo los principios de la agroecología y los productos orgánicos.

Maduro Moros detalló la voluntad de desarrollar también una nueva modalidad de PetroCaribe, que será dirigida por la vicepresidenta Delci Rodríguez y que consiste en invertir y producir con los países hermanos, petróleo, gas y derivados. Los grandes campos petroleros de la Franja del Orinoco, explicó, se convertirán «en el epicentro de una nueva etapa de Petrocaribe, productiva y avanzando de forma progresiva, armoniosa y simultanea».

Otra iniciativa es un tratado de comercio de los pueblos para incrementar facilidades de intercambio intra-América Latina y el Caribe e intra-Alba... En este propósito se retomará, dijo, una plataforma de intercambio monetario y comercial respaldada en el concepto de la moneda Sucre, algo que deben viabilizar las autoridades monetarias y financieras del bloque, y que también incluye el comercio compensando, subrayó el Presidente venezolano.

La Alianza igualmente instalará, añadió Maduro Moros, un centro dedicado a la ciencia y la tecnología, en edificaciones listas para inaugurar y activar, y que estará enfocado en la inteligencia artificial, las redes sociales y las telecomunicaciones, y que contará con la cooperación de China, Rusia e Irán.



Otra iniciativa está dirigida a acelerar las conexiones aéreas y marítimas entre los países del ALBA-TCP, con la creación de la visa especial Alba Turismo, y la consolidación de rutas turísticas IntraAlba, en lo que han avanzado los ministros de Turismo del bloque, y que busca, señaló el mandatario, la unión del continente en su diversidad.

AMANECERES DEL ALBA

La XXIV Cumbre de la Alianza Bolivaria para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, inició su sesión oficial cerca de las 4:00 de la tarde de este sábado, con la asistencia de jefes de Estado y de Gobierno, y de otros jefes de delegaciones de los diez estados miembros, además de representantes de Honduras, Haití y Palestina, como invitados oficiales, e integrantes de 80 movimientos sociales de 18 países.

Previamente, los responsables de las delegaciones sostuvieron un intercambio informal, privado, por cerca de hora y media, en el cual, informó el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dialogaron sobre «acontecimientos, la historia de nuestras luchas, cambios geopolíticos, el nacimiento de un nuevo mundo...».

Y «hemos coincidido, comentó, en la visión de que se ha abierto la gran oportunidad de la humanidad de vivir, por primera vez en su historia milenaria, un tiempo sin hegemones, sin imperio, sin imperialismo».

«Las fuerzas coloniales del viejo mundo, conceptuó, se niegan a aceptar el derecho de los pueblos de vivir en independencia, en soberanía, de construir sus propios modelos de igualdad, de justica, de libertad, algo que no es nuevo, que está en sus genes». Pero, acotó Maduro Moros, «el amanecer de la esperanza, de un nuevo mundo, es ya realidad».

Y habló en este punto de lo que llamó «la esperanza ALBA», esa, recordó, que nació hace 20 años para impulsar un movimiento histórico sin hegemones, para construir el equilibrio del mundo.

La creación del ALBA significó el surgimiento de los más poderosos programas que jamás se hayan visto en ningún mecanismo de integración subregional, regional, en Nuestra América —señaló el líder bolivariano citando palabras, según dijo, del Presidente Díaz-Canel minutos antes, durante la reunión privada de los dignatarios—, pero yo agregaría, añadió, que ni en el mundo.

Maduro Moros recordó así todo lo hecho durante la primera etapa de la Alianza a partir de los programas promovidos por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, en la educación, la salud, la cultura, el rescate de nuestras identidades nacionales, la seguridad energética, el ensayo de la moneda Sucre...

Pero luego vinieron «los misiles de las sanciones», recordó el Presidente venezolano en referencia a las casi mil sanciones de las que ha sido víctima su país durante casi un decenio.

Respecto a la nueva etapa que se abre, Maduro Moros subrayó que aquí se sigue soñando con la liberación y la unión verdadera de nuestro continente, y tenemos que lograr «una unión en proyectos de desarrollo y de hermandad». Y, enfatizó, «no tenemos opción, para nosotros no es opción volver a ser colonia, no es opción volver hacer esclavos, no es opción volver a ser acobardadados, humillados. No hay opción».

En el encuentro, liderado por Nicolás Maduro Moros, también intervinieron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y de Bolivia, Luis Arce Catacora; los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica, y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda; así como los jefes de delegaciones de Santa Lucía; Granada, y San Cristóbal y Nieves, y los representantes de las delegaciones invitadas, Honduras y Palestina; de igual manera, se compartió un mensaje virtual del jefe del Consejo presidencial de transición de Haití, Leslie Voltaire.