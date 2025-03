Edda Diz Garcés, en el camino de la utopía desde el periodismo

La Habana, 14 mar (ACN) Como una especie de talismán Edda Diz Garcés lleva consigo, a buen resguardo, la idea del escritor uruguayo Eduardo Galeano de que «las utopías sirven para caminar».

Por ese sendero también ha seguido ella, periodista, holguinera, martiana y fidelista -como bien aclara en sus redes sociales - y quien exhibe desde hoy con orgullo el Premio Nacional de Periodismo "José Martí" Por la Obra de la Vida correspondiente al año 2025.

En sus palabras de agradecimiento, Diz Garcés rememoró su medio siglo de quehacer reporteril, consciente de que «el periodismo no es una meta, es un camino y se hace camino al andar».

Se refirió a sus comienzos como corresponsal voluntaria en el periódico ¡ahora!, de su natal Holguín, el primer sitio donde trabajó y en el cual confesó que experimentó la emoción ante el olor a tinta y el ruido de los linotipos.

Llegué a ¡ahora! mientras simultaneaba el estudio de la carrera con ese trabajo, que se hacía con pocos o ningún recurso entonces, contó.

Diz Garcés no deja de soñar con un ejercicio periodístico en el que, sin renunciar a la academia, al teletrabajo y las tecnologías que tienden al distanciamiento, las redacciones vuelvan a llenarse.

Tenemos que enamorar a los jóvenes, atraerlos y prepararlos en el quehacer diario para lograr su permanencia en nuestros medios y garantizar la continuidad, anotó.

Agradeció a los colectivos donde ha desplegado su labor durante cinco décadas, entre ellos el ya mencionado rotativo ¡ahora!, la radio holguinera, la corresponsalía de la otrora Agencia de Información Nacional -actual Agencia Cubana de Noticias (ACN) - en la Ciudad de los Parques, el periódico Trabajadores y la ACN de la cual fue su directora por 10 años hasta este 2025 cuando presentó la jubilación.

Los corresponsales de la ACN en toda Cuba demuestran que siempre se puede más, porque a pesar de apagones, ciclones, incomprensiones y carencias son abanderados en la innovación, señaló.

Aludió a profesionales de la talla de Julio García Luis (1942-2012) e Hilda Saladrigas por contribuir a su formación como Doctora en Ciencias de la Comunicación, así como a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y al Instituto Internacional de Periodismo "José Martí" por los aportes para la superación, y a su familia por el apoyo incondicional.

He sido reportera, editora, subdirectora y directora y en cada faceta me he sentido realizada como periodista, la profesión que escogí y volvería a hacerlo mil veces, dijo Diz Garcés.

Este viernes se entregaron también los Premios Nacionales de Periodismo "Juan Gualberto Gómez" Por la Obra del Año 2024.

Para Elsa Ramos Ramírez, del periódico Escambray fue el galardón en Prensa Escrita, categoría en la cual también recibieron menciones Yuniel Labacena Romero, de Juventud Rebelde; Oscar Sánchez Serra, del periódico Granma y Alina Perera Robbio, del Equipo de Comunicación de la Presidencia de la República.

Oscar Salabarria Martínez, corresponsal de Radio Rebelde en Villa Clara, mereció una mención en Radio; Valia Marquínez Sam, de Cubavisión Internacional fue la laureada en Televisión; Ricardo López Hevia, del periódico Granma, se alzó con el premio en Fotorreporterismo, y José Luis López Palacios, caricaturista de la Editorial Palante, resultó el ganador en Periodismo Gráfico.

Por la parte de Hipermedia recibió el Juan Gualberto Gómez el periodista Oscar Figueredo Reinaldo, de Ideas Multimedios, y se reconoció además a las redacciones digitales de los rotativos Granma y Juventud Rebelde.

Con el Premio a la Innovación Periodística "Juan Antonio Borrego" del V Festival Nacional de la Prensa "Julio García Luis" se alzaron Ideas Multimedios, la ACN, la Editora Escambray, la Casa Editora Abril y Radio Sancti Spíritus, mientras que la Editora Vanguardia, de Villa Clara, obtuvo el lauro al mejor trabajo académico.

La Facultad de Comunicación entregó un premio especial al proyecto de innovación de Ideas Multimedios y menciones a los de la Casa Editora Abril y del Periódico Escambray.

Marydé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y vicejefa del Departamento Ideológico, fue portadora del mensaje de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, por el Día de la Prensa Cubana que se celebra este 14 de marzo.

«Creemos, como Fidel, que sin una prensa revolucionaria no hay Revolución posible», expresó el mandatario en su felicitación en la cual convidó a los jóvenes que se inician en la profesión a su compromiso con la verdad y con la infatigable búsqueda de una sociedad más justa y solidaria.

Subrayó la importancia de volver a Patria, el periódico fundado por Martí en esta fecha pero en 1892, para comprender el rol de los profesionales de la comunicación que actualmente dejan constancia del quehacer de todo un país en medio de un cerco económico e ideológico feroz.

Los periodistas cubanos, por encima de inconformidades y demandas, han sabido actuar con la ética y la pasión de los genuinos revolucionarios y con los valores de la nación, enfatizó Díaz-Canel.

Aseveró que la prensa en la mayor de las Antillas es de servicio al pueblo, lo cual se debe asumir como una obligación de reflejar las inquietudes y los desafíos del país para que sea innovadora y crítica.

En la ceremonia estuvieron presentes también Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social; Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC); Katia María Rodríguez Ramos, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura; Tubal Páez, presidente de honor de la UPEC, y Fernando González Llort, Héroe de la República y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Cada 14 de marzo se conmemora el Día de la Prensa Cubana, pues en igual fecha pero en 1892 José Martí fundó el periódico Patria, referente de las ideas más progresistas de su época y una poderosa arma para fomentar la unidad durante la preparación de la Guerra Necesaria.