Díaz-Canel en Cuba tras gira por países de Asia

La Habana, 9 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, llegó hoy a la Patria tras su gira oficial por Vietnam, China y Laos, al frente de una delegación de alto nivel de la mayor de las Antillas.

En el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, el jefe de Estado fue recibido por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y por el Vicepresidente, Salvador Valdés Mesa.

Ya estamos en la Patria. Agradecemos a los hermanos de Vietnam, China y Laos por el cariño, la solidaridad y la hospitalidad con que nos recibieron.



Seguiremos trabajando en la concreción de todo lo acordado para el bienestar de nuestras naciones. Cuenten siempre con #Cuba. pic.twitter.com/6Qk4TkE6mj — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 9, 2025

A través de un mensaje en X, Díaz-Canel agradeció a las tres naciones recién visitadas por el cariño, la solidaridad y la hospitalidad.

"Seguiremos trabajando en la concreción de todo lo acordado para el bienestar de nuestras naciones. Cuenten siempre con Cuba", concluyó el mandatario, quien la pasada semana sostuvo encuentros con las principales autoridades de Vietnam, China y Laos, como parte de una agenda dirigida a fortalecer los lazos bilaterales.

La delegación de la mayor de las Antillas la integraron además el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla; el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera; el integrante del Comité Central del PCC y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García.

Asimismo, viajaron a las tres naciones los titulares de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga; de Agricultura, Ydael Pérez Brito; la Presidenta del Grupo Empresarial Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez; además de otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.