Diálogo de alto nivel Cuba-Brasil promueve proyectos en ámbito agroalimentario

La Habana, 24 sep (ACN) De la finca a la mesa para fortalecer los sistemas agroalimentarios con énfasis en la agricultura familiar y en el consumo sostenible, será el asunto central de la agenda de trabajo de hoy en el Primer encuentro de alto nivel entre Brasil y Cuba en ese ámbito.

En la jornada de apertura en la que participó el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel, intervino el Primer ministro cubano y miembro del Buró Político, Manuel Marrero, quien reafirmó la necesidad de promover mecanismos de cooperación que faciliten la creación de plataformas para el desarrollo de sistemas alimentarios inclusivos, con enfoque de protección social, participación activa de jóvenes y mujeres, y el necesario protagonismo de las comunidades rurales.

El jefe de Gobierno llamó a multiplicar la colaboración entre nuestros países, priorizando el intercambio de experiencias en áreas claves como: la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria, nutrición y salud, ciencia e innovación, agricultura urbana, suburbana y familiar, agroecología, extensionismo agrario, reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, y el diseño de políticas públicas orientadas a la transformación de los sistemas alimentarios.

Calificó la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional como un hito en el empeño de transformar el sistema alimentario cubano, basado en producir los alimentos que necesitamos para el autoabastecimiento familiar en las comunidades y municipios, aunque en ese camino -aclaró- queda aún mucho por andar.

En la sesión inaugural compartieron sus valoraciones, varios ministros, funcionarios y personalidades de ambos países, entre estos Paolo Teixeira, Titular de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, de Brasil quien reiteró el acompañamiento de su gobierno a Cuba y la firme condena al bloqueo estadounidense y a la inclusión de la nación antillana en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Una intervención especial realizó el teólogo brasileño Frei Betto, quien calificó a Cuba como testimonio internacional de soberanía y paradigma de una sociedad poscapitalista en América Latina, además de subrayar el compromiso del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con nuestro país.

Señaló Betto que Cuba es el único país de la región con una estructura política y jurídica que garantiza los tres derechos humanos esenciales: alimentación, salud y educación, no obstante los graves desafíos que enfrenta por el arreciado bloqueo estadounidense y las limitaciones de toda índole.

Valoró la contribución de los médicos cubanos al sistema de salud del gigante sudamericano en zonas rurales intrincadas y marginadas.

También el embajador Ruy Carlos Pereira, director de la Agencia Brasileña de Cooperación manifestó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en Cuba e invocó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien reconoció los múltiples retos de Cuba, enfrentada a restricciones externas en medio de un contexto económico muy complejo.

Pereira reiteró la disposición de su país de apoyar iniciativas que fortalezcan los sistemas alimentarios locales e informó que en la actualidad se ejecutan siete proyectos de cooperación bilateral en la agricultura, ganadería, acuicultura y salud, con la participación de entidades especializadas de ambas partes.

Se efectuó además una mesa de diálogos sobre políticas, programas y gestión de sistemas nacionales de protección social y de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con miras al combate del hambre y la pobreza.